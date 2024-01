Eindelijk Vlaamse subsidies voor Koesterhuis Kortrijk: “We geven met veel trots fakkel door aan nieuwe coördinator”

Vzw Berrefonds ondersteunt al 15 jaar gezinnen wanneer hen het ondenkbare overkomt, het verlies van een kind. Dit doen ze vanuit Koesterhuis Antwerpen en sinds 2020 – dankzij Elke Viaene (35), Lenny Naert (36) en Annelien Viaene (35) – vanuit Koesterhuis Kortrijk. “Er komt eindelijk steun van bovenaf om Koesterhuis Kortrijk blijvend op de kaart te zetten.”

Lenny Naert en Elke Viaene verloren hun dochtertje Ellie-May tijdens de zwangerschap. Samen met Annelien vormden de drie vrijwilligers de trekkers van het Koesterhuis in Kortrijk in 2020. “Jaren gingen we vanuit het Berrefonds samen voor verbinding, troost, warmte en moed voor (groot)ouders en framily van kindjes die gemist worden. We hoopten vurig dat men ooit van bovenaf zou zien wat een impact het Koesterhuis heeft in West-Vlaanderen. En nu is het eindelijk zover. Er komt steun in de vorm van een voltijdse coördinator met contract onbepaalde duur voor Kortrijk en een extra koesterhuis in Hasselt in 2025”, vertelt Lenny.

Het kernteam kreeg de vraag of één van hen coördinator wou worden. “Maar inmiddels vond ik mijn plek als organisatorisch coördinator op RHIZO Lifestyle- en Sportschool en Lenny als leerlingenbegeleider op RHIZO Zorgkrachtschool, en dat willen we niet meer lossen. Er moet een keuze gemaakt worden en we kiezen ervoor om op ons onderwijspad te blijven”, vertelt Elke.

“Daarom geven we nu met veel trots, veel enthousiasme en tegelijk met wat pijn in het hart de fakkel door aan een nieuwe coördinator. Dit was voor haar, dit was dankzij haar. Ellie-May. Ik heb er vrede mee dat ik afscheid neem. Als mijn dochter zou leven, dan was ze vijf jaar. Het Koesterhuis groeide met haar mee. En net zoals je kind opgroeit, moet je ook durven afstand nemen en loslaten. We hebben veel meegemaakt, veel mensen ontmoet, maar laten het huis met een gerust hart achter”, besluit Lenny.

Het Koesterhuis 2.0 zal elke dag toegankelijk zijn als een inloophuis. Meer info over de vacature? https://berrefonds.be/coordinator-koesterhuis-kortrijk/.