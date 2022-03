Eerste jobdag op luchthaven Oostende-Brugge een succes

Meer dan 150 geïnteresseerden meldden zich dinsdagnamiddag op de luchthaven van Oostende-Brugge op zoek naar een vacante job.

Stilaan groeit het aantal openstaande vacatures bij de bedrijven die in de luchthaven actief zijn. Nu de pandemie stilaan bedwongen is, stijgt het passagiers- en vrachtverkeer in de lucht erg snel. Daarom organiseerde Luchthaven Oostende-Brugge op 8 maart een jobdag in samenwerking met de VDAB en het Economisch Huis Oostende om de meer dan 40 openstaande arbeidsplaatsen op te vullen. Zes bedrijven die actief zijn op de luchthaven én die personeel zoeken, stelden zich voor. Voor elke achtergrond en elk opleidingsniveau is er een jobaanbod: van afhandelaar of cabin crew tot veiligheidsagent, sales agent, vliegtuigbevoorrader of all round luchthavenarbeider. Al voor de start om 14 uur vulde de gang aan de aankomsthal zich met een erg divers gezelschap: jong en ouder, wit en gekleurd, Oostendenaar en aangespoelde.

Commercieel directeur van Luchthaven Oostende Ann Vapraet is erg tevreden: “Met deze jobdag hopen we zo veel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande jobs op en rond de luchthaven. Het is de eerste keer dat we op vraag van onze bedrijven zo’n jobdag opzetten en de opkomst is meer dan bemoedigend. De bedrijven op zoek naar personeel hebben een aantal valabele kandidaten aan hun infotafels kunnen ontvangen. Sollicitaties die nu eerst door de personeelschefs worden geëvalueerd en zullen hopelijk tot een invulling leiden. De meeste sollicitanten hebben zich vooral aangemeld bij Tui Oostende, beveiligingsfirma Securitas en afhandelaar Aviapartner. “

Wie bij Tui aanschoof in de hoop direct een job bij de cabinecrew te vinden kwam wellicht bedrogen uit: “We hebben op deze luchthaven vooral nood aan mensen bij het selfhandling team en als ramp supervisor”, zegt recruter Inge Matthys van Tui. Niet dat men bij TuiFly direct op een ramp afstevent, maar zo’n job houdt in dat je alle operationele processen op de luchthaven coördineert en monitort en je waakt over een correcte toepassing van alle voorschriften en procedures ter zake.

Rijbewijs

”Sam Van Tomme uit Gistel kwam ook solliciteren en is na afloop optimistisch gestemd over zijn jobkansen. Ik ben bij twee vrachtafhandelaars langs geweest en vooral bij Aviapartner had ik een goed gevoel. Het was een tof gesprek en ik begreep dat de job van bagagist of cargo handler heel wat afwisseling biedt, veel sociaal contact oplevert en je in teamverband werkt. Dat zint me wel. Nu nog mijn rijbewijs halen, want dat was een noodzakelijke voorwaarde voor de job en dan volgt een tweede selectie van de huidige sollicitanten en nog een gesprek. Duimen maar.”