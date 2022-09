Eerste jobbeurs in Menen trekt honderden werkzoekenden

Een versnelling hoger schakelen in de war for talent! Dat was de insteek tijdens de eerste editie van de jobbeurs, georganiseerd door de bedrijven van industriepark Grensland Menen-Wervik. Honderden werkzoekenden en werkwilligen vonden hun weg naar het event, waar broodnodige contacten werden gelegd.

“Vroeger wilde een potentiële werkgever graag weten waarom hij of zij je moest aanwerven. Vandaag de dag stelt een werkwillige eerder de vraag waarom hij of zij in je bedrijf zou moeten komen werken!”

De samenvatting, gegeven door enkele medewerkers van de VDAB, beschrijft als geen ander de actuele nood aan werkkrachten. Ook het industriepark Grensland Menen-Wervik kampt met heel wat niet-ingevulde vacatures, waarop besloten werd een jobbeurs te organiseren.

Geslaagde editie

Els Vanneste, HR manager voor de firma Galloo en één van de grondleggers van dit project, blikt alvast terug op een geslaagde eerste editie. “Het event ging door van 10 tot 12 uur en nog voor de deuren openden, stonden mensen al in een rij aan te schuiven. Er was dus nood aan!” klinkt het.

“Net zoals de andere bedrijven is er binnen Galloo plaats voor heel wat profielen, ondertussen tellen we zelfs 20 openstaande vacatures. Zo besloten we samen met de werkgroep van het industriepark om deze beurs te organiseren, waarbij we werkgevers en werkwilligen samenbrengen. Het woord werkwilligen is hier erg belangrijk want heel wat bedrijven zijn bereid om mensen op de werkvloer op te leiden, zolang ze maar ‘goesting’ hebben om de handen uit de mouwen te steken. We opteerden ook voor een nieuwe en menselijke manier van aanpakken. Weg met het cliché beeld van de beurs met banners en gadgets die worden uitgedeeld.”

“Neen, hier brengen we zowel werkgevers als werkwilligen en gerelateerde organisaties samen. Dan denken we bijvoorbeeld aan het OCMW of de VDAB, die mensen die verder van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, hier meteen komen voorstellen. Tijdens de beurs in de voormiddag leren ze het bedrijf en de personen achter het bedrijf kennen. In de namiddag kunnen ze dan de bedrijven bezoeken om te kijken of die klik er is.”

Meer dan 8.000 vacatures

Een 13-tal organisaties, waaronder ook interimkantoren, werd op de eerste jobbeurs vertegenwoordigd. De organisatie werd op poten gezet in het kader van de circulaire week van het industriepark.

Hoewel Menen een dalende trend kent, zijn er nog steeds 8.543 vacatures die niet ingevuld raken. Vooral knelpuntberoepen kennen een lage spanningsgraad, waar er bijna geen kandidaten zijn voor de gezochte profielen. De VDAB, samen met de RVA, zet dan ook massaal in op opleidingstrajecten op de werkvloer.