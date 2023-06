Economisch Huis huldigt 1.000ste geactiveerde werkzoekende in Oostende

Zopas werd de 1.000ste werkzoekende aan een job geholpen via het Economisch Huis. De stad Oostende en de VDAB sloten een nieuwe overeenkomst voor de aanpak van de werkloosheid en de verhoging van de werkzaamheidsgraad. Minister Jo Brouns (CD&V) bracht een bezoek.

Er zijn in Oostende 2.900 werkzoekenden, maar anderzijds zijn er ook veel vacatures bij bedrijven die niet ingevuld raken. Er zijn veel oorzaken, maar vaak matchen de profielen niet, beschikken de kandidaten niet over een rijbewijs of vinden ze onvoldoende de weg naar de bedrijven. Al sinds 2016 zijn er Europese middelen, waarbij werkzoekenden begeleid worden. “Dat gebeurt met individuele of groepsbegeleiding. Tot de doelgroep behoren jongeren in een kwetsbare situatie of mensen met een migratieachtergrond. Ze komen tot bij ons via de VDAB, het Sociaal Huis en via mond-aan-mondreclame, goed voor één derde van de aanmeldingen”, zegt Sofie Coudeville, coördinator van de tewerkstellingsprojecten in het Economisch Huis. Er wordt geholpen door hen te matchen met de werkgevers, te zorgen dat ze een rijbewijs halen, een huis te vinden en hun financiële situatie op orde krijgen.

1.000ste werknemer

“Ik volgde een cursus om te leren solliciteren en ze hebben me intens begeleid”, zegt Abdulsamad Shams. Hij is van beroep kleermaker en werd in contact gebracht met LIC Leather, een bedrijf met 22 werknemers, gespecialiseerd in de fabricatie van luxehorlogebanden. Zaakvoerder Xavier Thomas : “Het is niet eenvoudig om mensen te vinden. Abdulsamad legde een proef af en kon meteen beginnen. In ons bedrijf zijn nu twee werknemers die ons via het Economisch Huis bereikten.” Een ontvangst met de burgemeester en Vlaams minister van Werk Jo Brouns was de bekroning van dit geslaagd traject. De aanpak werkt. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) : “60 procent van de geactiveerde werkzoekenden vond werk in Oostende; de rest in de ruime regio. Daardoor daalde het werkloosheidscijfers onder de 10 procent.”

Afspraken verfijnen

Schepen van Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA) wil dat nu nog een tandje wordt bijgestoken en dat de neuzen in dezelfde richting blijven. “We willen tegen 2025 de werkzaamheidsgraad met 5 procent verhogen. Daarom zetten we in op verschillende vlakken, zoals een daling van de jeugdwerkloosheid en het aantal langdurig werkzoekenden, een verhoging van de tewerkstelling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en meer anderstaligen aan het werk krijgen”, zegt de schepen. Er is een nieuwe overeenkomst die onder meer bepaalt dat alle leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar een sollicitatietraining moeten krijgen. “Ook rond mobiliteit en kinderopvang zijn er concrete streefdoelen. En die cijfers zullen we per kwartaal meten en opvolgen.”