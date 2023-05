Dylan is drijvende kracht achter Jaegers Esport

Topsport maar dan in digitale vorm! Met de komst van het Jaegers Esport team is Komen-Waasten zowaar een wereldploeg rijker geworden. Oprichter en drijvende kracht Dylan Faveyts behoort tot de Belgische top van FIFA-spelers en biedt met zijn team een springplank naar de internationale wereld van esports.

Dribbelen, passen en scoren zonder ook maar een grasspriet te zien? Dankzij videogames zoals FIFA is het al lang geen utopie meer. Miljoenen mensen wereldwijd spelen het spel, zowel individueel als in groep, bijna dagelijks. Voor een kleine groep is het meer dan alleen maar een spel maar maken ze deel uit van een heuse competitie, die vooral in het buitenland vaak op een astronomisch aantal toeschouwers kan rekenen. In België is de branche van esports, gamen op competitief niveau, aan een opmars bezig en daar speelt Dylan een niet onbelangrijke rol in.

“Ik ben een aantal jaren geleden begonnen met gamen om, net zoals zovelen, te kunnen ontsnappen aan de vaak erg pijnlijke realiteit”, klinkt het vanachter zijn computer. “Ik speelde een grote variatie aan games maar eenmaal ik in de wereld van FIFA terecht kwam, kon je bijna spreken van een openbaring. Het spel ligt me, ik speel het graag en trainde ettelijke uren per dag. Tijdens zo een online wedstrijd werd ik opgemerkt door rekruteerders van een internationale ploeg en mocht ik met hen spelen. We namen deel aan Europese en zelfs wereldcompetities, waarbij het prijzengeld vele duizenden euro’s bedraagt. Het waren wilde tijden waarbij ik vaak dagenlang aan het scherm gekluisterd zat.”

Naarmate de jaren vorderden kwam voor Dylan ook de nood zich, samen met zijn echtgenote, te nestelen. “Er werd dus heel wat minder tijd achter de computer gespendeerd maar het bleef toch kriebelen. België is nog een ruwe diamant op gebied van esports. Waar je in het buitenland competities hebt waar miljoenen mensen naar kijken, staat het hier nog allemaal in z’n kinderschoenen. Dit deed me dan ook de stap zetten naar een eigen ploeg: Jaegers Esport.”

Met zijn groep wil Dylan niet alleen zelf opnieuw spelen, hij wil eveneens nieuw en jong talent begeleiden naar de Europese en wereldtop. “Zelf behoor ik nog steeds tot de top van de Belgische FIFA-spelers maar met Jaegers Esport wil ik vooral de jongeren een structuur aanbieden. Niet zomaar deelnemen aan competities in de hoop iets te winnen maar in team trainen, spelen en winnen. Ondertussen telt onze structuur reeds meer dan 180 leden en trainen we verschillende keren per week. Natuurlijk zijn niet al onze leden FIFA-spelers maar hebben we ook getalenteerde gamers die stevig scoren in spelletjes zoals Fortnite. Ook voor hen bieden we een platform aan waardoor ze zich volledig kunnen concentreren op het spel en zich niet druk hoeven te maken over de rest.”

Wie denkt deel te kunnen uitmaken van Jaegers Esport kan ze een berichtje sturen via hun sociale mediakanalen, waarop je voor een chatsessie zal worden uitgenodigd.