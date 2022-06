Duizenden bezoekers voor Police Day in Komen-Waasten

“De politie uw vriend en meteen ook een oerdegelijke en erg gevarieerde werkgever.” Het was het uitgangspunt van Police Day, die afgelopen weekend reeds voor de 4de keer het centrum van Komen-Waasten wist in te palmen. Bezoekers konden er kennis maken met alle aspecten van het politiewerk, op een familiale manier.

Het mooie weer meegenomen, vonden duizenden mensen hun weg naar Police Day. Het event werd georganiseerd op de manier dat de grote festivals het aanpakken en dat werd overduidelijk gesmaakt. Van de bijna obligatoire informatiestands tot workshops en levensechte simulaties, de politie van Komen-Waasten trok alle registers open om het werk van politieagent in de verf te zetten. Police Day richtte de pijlen vooral op de jeugd, waarbij ze warm werden gemaakt voor een loopbaan bij de ordehandhavers. Een hindernissenparcours, een ritje met de combi of zelfs een escape game om de speurneuzen op scherp te zetten? Geen enkele steen bleef onaangeroerd om de boodschap over te brengen.

De recruteringsdienst van de politie werkte nauw samen met het Collège de la Lys. Als enige in de regio bieden zij een gespecialiseerde opleiding aan, die leerlingen moet klaarstomen voor een carrière bij de hulp- en ordediensten. “Het evenementendorp, voorzien van alle activiteiten, zorgt ervoor dat de politie erg aanspreekbaar wordt”, klonk het bij woordvoerder Marie Vandenbroucke. “We moeten ervoor zorgen dat we binnen hier en 5 of zelfs 10 jaar nog steeds voldoende politiemensen hebben om de veiligheid van iedereen te garanderen. Door de jeugd nu reeds kennis te laten maken met het volledige takenpakket, kunnen we de toekomst van de zone verzekeren.”

Hondengeleiders

Wie eveneens present tekende voor Police Day, was het waterkanon van de Federale Politie en ook enkele eenheden van de Douane. Via verschillende, vaak indrukwekkende demonstraties konden toeschouwers kennis maken met eenheden die ze doorgaans enkel op televisie kunnen zien.

De absolute trekpleister van de propvolle affiche was dan weer de demonstratie van de hondengeleiders. De inspecteurs van zone Komen-Waasten kregen hiervoor de steun van hun collega’s van net over de grens. Samen simuleerden ze enkele levensechte taferelen, waarmee het werk van de politiehond duidelijk werd gemaakt. Een fietsendief, vandaal of zelfs een gewapende overvaller? De Mechelaars van de politie wisten er wel raad mee, tot groot jolijt van de massaal aanwezige kijkers.

Tijdens de officiële opening van het event, bijgewoond door het volledige gemeentebestuur, werd meteen ook het nieuwe logo van de zone voorgesteld. Enige tijd terug lanceerde de politie een oproep die vooral naar de creatievelingen was gericht. Via een wedstrijd kon iedereen zijn of haar voorstel voor een nieuw logo insturen, een wedstrijd waar 25 mensen aan deelnamen. Het winnende logo pronkte tijdens Police Day reeds op de uniformen van alle medewerkers en het creatieve talent, een tiener uit Komen-Waasten, mocht huiswaarts trekken met 250 euro aan aankoopcheques.