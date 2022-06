Dringend gezocht: 2.208 jobstudenten

Heel wat West-Vlaamse ondernemers zoeken wanhopig naar werkkrachten voor de zomervakantie. Er staat een derde meer vacatures voor vakantiejobs open dan vorig jaar. Geen grote verrassing, want de afgelopen twaalf maanden werden maar liefst dubbel zoveel jobstudenten gevraagd als dezelfde periode het jaar voordien.

Wie in onze provincie nog op zoek is naar een manier om een centje bij te verdienen deze zomer, heeft keuze in overvloed. Eind mei stonden namelijk nog 2.208 vacatures voor studentenjobs open bij de VDAB. Dat is maar liefst een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Toen moesten op de vooravond van de zomervakantie nog 1.653 vakantiejobs ingevuld worden, een gelijkaardig cijfer als in pre-coronajaar 2019.

Dubbel zoveel vraag

Tussen juni 2021 en mei 2022 kreeg de VDAB exact 13.616 vacatures voor studentenjobs rechtstreeks van bedrijven binnen. Dat is meer dan dubbel zoveel als het jaar daarvoor. Het is duidelijk dat heel wat West-Vlaamse werkgevers wanhopig op zoek zijn naar jobstudenten om hun zaak draaiende te houden, en niet enkel in de zomer. “Een mogelijke verklaring vinden we in het feit dat de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen enorm groot is”, legt Ann Perrett, VDAB-arbeidsmarktadviseur West-Vlaanderen, uit. “Werkgevers zoeken naarstig naar volk en zetten dan ook meerdere rekruteringskanalen in. Jobstudenten zijn nu, meer dan ooit, hun heilige graal om een vlotte dagelijkse werking te garanderen. Vooral in de horeca moeten die jongeren ervoor zorgen dat uitbaters hun zaak en terras zoveel mogelijk kunnen openhouden deze zomer.”

“Dit jaar is een recordaantal studenten aan het werk bij ons, aan engagement is er dus zeker geen gebrek”

Aan de kust blijft die toestroom aan aanvragen voor jobstudenten blijkbaar uit: “Er komen niet meer vacatures binnen in onze kustkantoren, maar ze raken wel steeds moeilijker ingevuld. De traditionele pijnpunten van werken in de horeca wegen steeds zwaarder door. Er is overal krapte op de arbeidsmarkt, jongeren hebben meer de neiging om een vakantiejob te kiezen die in lijn ligt met hun studies, als ze die keuze hebben. Dit jaar is een recordaantal studenten aan het werk bij ons, aan engagement is er dus zeker geen gebrek. Wel duurt het langer voor ze zich aanmelden, er worden heel veel vacatures lastminute ingevuld”, aldus Wim Van Der Linden van Randstad Group.

Stabiele verdeling

Dit jaar zijn er bijna twee procent meer vacatures voor de horeca- en toerismesector dan voor de coronacrisis. Een kleine minderheid van de studenten kunnen terecht in de groot- en kleinhandel en maatschappelijke dienstverlening. Vooral die openbare besturen doen minder een beroep op jobstudenten dan voor corona, maar het verschil blijft klein.