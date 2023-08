Driemaster ‘Stad Amsterdam’ trekt op wereldreis, maar doet eerst nog de haven van Oostende aan

De voorbije dagen voer een driemaster de haven van Oostende in en uit en dat zorgde voor heel wat bekijks. Het gaat om de Stad Amsterdam en zoals de naam doet vermoeden, vaart het schip onder Nederlandse vlag. Oostende is de eerste stad waar het schip aanmeert alvorens te vertrekken op wereldreis met een heel mooie boodschap.

Mooie taferelen in de haven van Oostende. De Stad Amsterdam, met dertig bemanningsleden aan boord, voer donderdag voor het eerst de Oostendse haven binnen en blijft er nog tot en met dinsdag. Het idee om het te bouwen, ontstond in 1995 in het hoofd van Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad. Het is een kopie van het koopvaardijschip De Amsterdam uit 1854. Het werd gemaakt aan de hand van oude bouwtekeningen van negentiende-eeuwse klippers. In 2000 was het 76 meter lange schip uiteindelijk klaar.

31 zeilen

De clipper is 76 meter lang en beschikt over 31 zeilen met een totale oppervlakte van 2.200 vierkante meter. Het vaart als passagiersschip onder de Nederlandse vlag. Aan boord zijn veertien luxehutten en een ruime eetzaal. Het schip kan geboekt worden voor luxecruises en bedrijfsevenementen. Die laatste is waarvoor het schip in Oostende is. Hoofdsponsor Randstad liet het immers naar Oostende komen, voor het schip vertrekt op een twee jaar durende wereldreis.

Wereldsteden

Tijdens die wereldreis wil het schip en daarmee Randstad bijdragen aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren, door mogelijkheden te creëren om mee te varen aan boord. Tijdens haar reis bezoekt het schip steden als Tokio, Shanghai, Sydney, Mumbai, Kaapstad, New York en Londen. Maar eerst Oostende dus. Dinsdag vaart het schip de haven van Oostende uit om haar lange reis om de wereld in te zetten.