Drie vestigingen van Delhaize in Brugge blijven dicht

Vandaag, zijn in tegenstelling tot de vorige dagen de drie vestigingen van Delaize in Brugge opnieuw dicht. Dat is een doordachte keuze omdat zaterdag dé winkeldag bij uitstek is.

De sluiting komt er omdat bij het personeel nog steeds grote onzekerheid en heel veel vragen rijzen. Volgens de directie van Delaize zou ondertussen reeds tweehonderd geïnteresseerden zijn om winkels over te nemen. Volgende week worden de gesprekken verder gezet.