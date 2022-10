Door nieuwe regeling kan Martine met een gerust hart uitkijken naar haar pensioen: “Blij dat ik niet voor niets jarenlang heb bijgedragen”

Meewerkende echtgenotes hebben eindelijk recht op een minimumpensioen, zo klonk het nieuws begin deze week. Mannen en vrouwen die geboren zijn tussen 1 januari 1956 en 31 mei 1968 vallen tot op vandaag nog uit de boot, maar daar komt in 2023 verandering in. Een opluchting, ook voor Martine uit Meulebeke, want zij weet nu dat ze toch op een extra centje kan rekenen wanneer ze beslist om op pensioen te gaan.

Martine Vanovenacker (63) werkt al sinds haar 16e. Eerst enkele jaren in de verkoop, acht jaar later stapte ze mee in het tuinbouwbedrijf van haar man Dirk. Als meewerkende echtgenote, zoals dat nu heet. Sinds 2005 werkt ze volgens het zogenaamde maxistatuut en betaalt ze sociale bijdragen die haar aan het eind van de rit een pensioen zouden moeten opleveren. Maar omdat ze nooit meer een loopbaan van 30 jaar zou bereiken, zou ze dat minimumpensioen mislopen.

Meer comfort en zekerheid

“Mijn man is sinds 2019 op pensioen en krijgt 1.532 euro bruto per maand. Wanneer ik op pensioen zou gaan binnen twee jaar, op mijn 65ste, wordt dit verhoogd naar een gezinspensioen van 1.915 euro voor ons beiden. Allemaal goed en wel, maar als ik al die jaren geen sociale bijdragen zou betaald hebben, zou dat bedrag hetzelfde gebleven zijn. Niet echt eerlijk, dan kon ik evengoed niet gewerkt hebben denk ik dan”, legt Martine uit.

“Die 250 euro extra betekent niet dat we in luxe gaan leven, maar het maakt toch een verschil”

De nieuwe wetgeving stelt echter dat ze minstens twee derde van het maximaal aantal mogelijke loopbaanjaren moet gewerkt hebben om een minimumpensioen te ontvangen. Daar voldoet Martine zonder twijfel aan, waardoor ze recht zal hebben op een individueel pensioen van 630 euro. Werkt ze nog wat langer door, wat ze zelf van plan is, dan wordt dat bedrag nog hoger natuurlijk. In totaal betekent dat concreet dat ze elke maand een kleine 250 euro meer op hun rekening zullen krijgen.

Denken aan de toekomst

“Die kleine beetjes maken echt een verschil. We gaan er niet breder door leven, maar het geeft zekerheid en zorgt voor een beetje extra comfort wanneer we het nodig hebben. Ik ben heel blij dat deze wet er eindelijk door is, voor veel vrouwen zal dat een groot verschil maken. Een eigen pensioen krijgen ten opzichte van het gezinspensioen, dat is echt een meerwaarde. En als je jarenlang hebt bijgedragen is het ook maar normaal dat je er recht op hebt”, klinkt het.

“Vrouwen dachten vroeger nooit aan financiële onafhankelijkheid, heel dom natuurlijk”

“We zijn vroeger natuurlijk niet verstandig geweest. Tot we in 2005 verplicht werden in dat statuut mee te stappen dachten vrouwen niet na over de toekomst, over financiële onafhankelijkheid. Het is pas later, wanneer je bijvoorbeeld plots alleen valt of zelf wil scheiden, dat je beseft dat je niet hebt opgebouwd voor jezelf. Ik ben heel tevreden dat iedereen daar veel beter over wordt geïnformeerd, en dat door de nieuwe wet nu niemand uit het oude stelsel nog uit de boot valt.”