Dewaele zet voet aan wal in Vlaams-Brabant: vastgoedgroep is nu dubbel zo groot als vijf jaar geleden

Dewaele Vastgoedgroep rolt haar expansieplannen verder uit. De integratie van vier Limburgse kantoren werd afgelopen najaar nog maar afgerond, of het familiebedrijf zet nu ook voet aan wal in Vlaams-Brabant. Met de integratie van vier kantoren van gevestigde waarde CBI IMMO in Strombeek-Bever, Vilvoorde, Grimbergen en Meise-Wemmel telt de grootste onafhankelijke vastgoedmakelaar van het land voortaan liefst 52 vestigingen. “Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als vijf jaar geleden”, zegt ceo Sofie Spriet.

CBI IMMO werd opgericht in 1975 door wijlen Willem Goffaux en was tot 1988 actief in de bouwpromotie. Na het overlijden van Willem Goffaux zette dochter Ingrid Goffaux samen met vennoot Frank Laporte de zaak verder en vormde ze om tot een vastgoedmakelaarskantoor in Strombeek-Bever. Doorheen de jaren en met de komst van derde vennoot Kurt Vermandel groeide CBI IMMO verder uit tot een lokaal netwerk van vier kantoren in Strombeek-Bever, Vilvoorde, Grimbergen en Meise-Wemmel. Jaarlijks bemiddelt het team van CBI bij zo’n +/- 300 vastgoedtransacties in de noordrand boven Brussel.

Meteen een klik

“De afgelopen maanden leerden we Frank, Ingrid en Kurt beter kennen en voelden we de klik quasi onmiddellijk. Net als Dewaele kiezen zij bewust voor een netwerk van kantoren in eigen beheer en niet voor een franchising-structuur, waardoor zowel de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten als de connectie en zorg voor de medewerkers maximaal kan worden gewaarborgd.” Sofie Spriet, ceo Dewaele Vastgoedgroep.

“Door de komst van de vier CBI-kantoren binnen ons vastgoednetwerk maken we werk van de missing link tussen onze Brusselse vestigingen enerzijds en onze aanwezigheid in de zuidrand van de provincie Antwerpen anderzijds. Vanaf nu hebben we dus vastgoedhuizen langs het volledige E19-traject, van de Nederlandse grens over Antwerpen tot Brussel.”

De tijd dat Dewaele een louter West-Vlaams verhaal schreef, ligt ver achter ons. Het familiebedrijf – destijds in 1984 begonnen met één kantoor in Brugge – bouwde zijn netwerk jarenlang gestaag uit volgens het olievlekprincipe: nieuwe kantoren openen, ze lokaal verankeren en van daaruit voortbouwen. In 2018 stond de teller op 25 kantoren, 5 jaar later is de vastgoedgroep verdubbeld tot maar liefst 52 vestigingen. Van de 27 bijkomende vestigingen zijn er maar liefst 23 het resultaat van een overname.

70 vastgoedhuizen tegen 2025

“Eind 2014 bestond ons organisch geëvolueerd kantorennetwerk uit 25 vastgoedhuizen. We hebben toen een drietal jaar een ‘kantorenstop’ ingevoerd om de tijd te nemen voor interne professionalisering en het uitbouwen van nieuwe vastgoeddiensten. Zo bouwden we onder meer onze eigen vastgoedsoftware, ontwikkelden unieke marketingalgoritmes voor volautomatische vastgoedadvertenties, zagen onze eerste vastgoedverzekeringen en ons online doe-het-zelfplatform Soldandset.be het levenslicht, en werkten we intussen ook evengoed hard aan een professioneel HR-beleid binnen onze organisatie. Die solide basis gaf ons de mogelijkheid om vanaf 2018 de vlucht vooruit te nemen op vlak van kantorenaangroei, met overnames in de provincies Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, Limburg en nu dus ook Vlaams-Brabant. Als levenslange partner in wonen en ondernemen willen we immers over gans Vlaanderen en Brussel actief zijn”, besluit Sofie Spriet.

Dewaele Vastgoedgroep – nu maar liefst 310 medewerkers en 52 kantoren sterk – mikt tegen 2025 op een zeventigtal vastgoedhuizen in Vlaanderen en Brussel