De Streekboerderij viert tiende verjaardag met muziek en spelen: “Wachtlijst wordt steeds langer”

Op zondag 4 juni viert vzw Speling de tiende verjaardag van De Streekboerderij. Een plek waar jongeren tot rust komen, al is er volgens initiatiefneemster Ann Vanneste ook een keerzijde. “De wachtlijst wordt almaar langer.”

De Streekboerderij is een kleinschalige zorgboerderij die grenst aan het natuurgebied de Lage Moere in Meetkerke. Het merendeel van de 3 ha is in bruikleen bij het Agentschap Natuur en Bos.

Ecologisch welzijnsinitiatief

“Onze zorgboerderij is een ecologisch welzijnsinitiatief: we vangen dieren op die na verwaarlozing in beslag werden genomen of waar de eigenaar door omstandigheden niet langer zelf voor kan zorgen. Bij ons krijgen deze dieren een heerlijk tweede leventje”, vertelt Ann Vanneste. De Streekboerderij werkt samen met scholen en centra voor leerlingenbegeleiding. “Helaas wordt de wachtlijst almaar langer en moeten we steeds vaker hulp weigeren. Dat is hard, het geeft ons het gevoel dat we die jongeren in de steek laten. Er zouden dringend gelijkaardige initiatieven moeten bijkomen, en alle steun is welkom. Wij kunnen immers op geen enkele overheidssteun rekenen”, aldus Ann. Op zondag 4 juni viert De Streekboerderij van 11 tot 18 uur zijn tiende verjaardag met een hapje en een drankje, muziek en spelen.

Fonds Stéphanie Rossie

“We willen samen met onze gasten en vrijwilligers eens stilstaan bij het feit dat we dit mooie project ondanks de vele uitdagingen toch konden waarmaken. En het verheugt ons ook dat we die dag het Fonds Stéphanie Rossie kunnen voorstellen. Stephanie was één van onze eerste deelnemers, die helaas een paar jaar geleden stierf. Om de herinnering aan haar levend te houden, zal dit fonds bijspringen voor deelnemers die zelf onvoldoende middelen hebben om onze begeleiding te betalen”, klinkt het. De Streekboerderij is gelegen in de Kleine Moerstraat 7, parkeren kan langs de Steenkaai.

Info: www.vzwspeling.be/zorgboerderij.