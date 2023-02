Chaèlle start hoeveslagerij ‘Vlees & Zo’

Thuis op het landbouwbedrijf in de Oostmoerstraat opent Chaèlle Ornelis dit weekend haar hoeveslagerij ‘Vlees & Zo’. “Als kind wou ik bakker worden, maar het is dus slager geworden.”

Chaèlle Ornelis (36) is getrouwd met landbouwer Davy Spriet. Samen met hun kinderen wonen ze op een landbouwbedrijf aan de Oostmoerstraat in Snellegem. “Davy runt de hoeve met zijn vader Pol. Zelf werk ik bij Syntra West. Ook nu ik start met de hoeveslagerij, blijf ik er halftijds werken op de loonadministratie”, begint Chaèlle.

Ze volgt momenteel het tweede jaar van de opleiding slager-spekslager aan – hoe kan het ook anders – Syntra West. “Als kind wou ik bakker worden. Maar mijn mama vond dat niets voor een vrouw, zo ‘s nachts werken. Dus borg ik die plannen op. Maar ik ben wel altijd gepassioneerd gebleven door voeding.”

Geen bakker, wel slager

“Omdat mijn schoonvader van plan is om zijn werk op de boerderij af te bouwen, zal ik meer betrokken worden bij het werk op het landbouwbedrijf. Maar omdat ik ook een eigen project wou, rijpte het idee om met een hoeveslagerij te starten. Al komt dat ook wel omdat er vraag naar is. Zeker in de corona kregen we steeds meer de vraag naar mensen die op zoek waren naar vers vlees en melk.”

De hoeveslagerij is open van vrijdag tot en met maandag. “Ik werk zoveel mogelijk volgens de korte keten. Ons aanbod telt varkensvlees, Belgisch witblaw rundvlees, aardappelen en verse melk van ons eigen landbouwbedrijf. Daarnaast biedt ons gamma ook producten aan van collega-landbouwers. Het ijs en de yoghurt bijvoorbeeld komen van De Bossneppe in Lichtervelde, de kaas halen we bij kaasmakerij ‘t Groendal in Roeselare, de honing komt van Peter in Bièvre en de groenten komen van collega’s uit de streek.”

Openingsweekend

In het openingsweekend van vrijdag 3 tot en met vrijdag 5 februari is iedereen welkom van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur. “Ontdek ons assortiment, proef van onze hoeveproducten en neem een kijkje op de hoeve. Onze koeien worden automatisch gemolken en gevoederd. Wie dat wenst, kan dat allemaal eens van dichtbij bekijken”, besluit Chaèlle Ornelis met een uitnodiging.

