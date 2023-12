CD&V wil meer mensen aan de slag via arbeidszorg: “Heel goede eerste stap in de richting van werk”

Axel Carton uit Ieper is een van de meer dan 6.000 Vlamingen die werken in de arbeidszorg. Vlaams parlementslid (CD&V) Loes Vandromme wil op die manier nog meer mensen aan de slag krijgen. Het gaat om werk voor personen die door een kwetsbaarheid niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

“Willen we de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen naar 80 procent brengen, dan is arbeidszorg de perfecte manier om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stappen naar betaald werk te laten zetten”, zegt Loes Vandromme.

In heel wat sectoren

“In de praktijk wordt arbeidszorg in veel verschillende sectoren aangeboden: in maatwerkbedrijven, via begeleid werken, op zorgboerderijen, in het vrijwilligerswerk of in autonome arbeidszorginitiatieven bijvoorbeeld. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er in Vlaanderen 6.343 actieve arbeidszorgmedewerkers zijn. We hebben het dan vooral over mensen met een beperking of met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.”

Axel Carton is een van die Vlamingen die werken in de arbeidszorg. Hij is actief binnen het arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2 in Ieper. “Ik werk hier bijna vijf jaar en voer verschillende taken uit”, vertelt Axel. “Je vindt me vaak in het tuinatelier of in het meubelatelier. Zo was ik net nog bezig met het schilderen van een kast. Ik heb een diploma mechanica en dat komt me hier goed van pas. De meeste van mijn collega’s komen vier halve dagen per week werken, maar ik ben hier veel meer. Ik ben liever op mijn werk dan thuis alleen. Het doet me goed om concrete dingen te kunnen doen en als je iets hebt afgewerkt, geeft dat een tevreden gevoel. Voor mij is het ook belangrijk dat ik kan werken in deze vertrouwde omgeving. Het contact met de collega’s en de begeleiders van Stuurkracht 2 is heel goed. Mijn vaste begeleider heet Steven en hij zou echt alles voor mij doen.”

Bij Stuurkracht 2 werkt momenteel een 75-tal mensen, zij worden ondersteund door acht begeleiders. Naast het tuinatelier en het meubelatelier kunnen kwetsbare personen er ook in de wasserij of de keuken aan de slag. Zij vinden hier duurzaam werk dat is aangepast aan hun mogelijkheden en interessevelden.

Samenwerking

Loes Vandromme meent dat er nog heel wat potentieel is om meer mensen in de arbeidszorg te krijgen. Ze stelt dat arbeidszorg een heel goede eerste stap is in de richting van werk voor heel wat beroepsinactieven in Vlaanderen. Samen met haar CD&V-collega’s werkte het Vlaams parlementslid een conceptnota uit om arbeidszorg verder uit te bouwen. “Om te beginnen willen we de grote diversiteit aan arbeidsmatige activiteiten absoluut behouden. Zo blijven de kansen voor zoveel mogelijk mensen gehandhaafd. Ook de geografische spreiding van de verschillende initiatieven waar arbeidszorg georganiseerd wordt, is een belangrijk element. Samenwerking tussen verschillende aanbieders biedt extra kansen. Verder pleiten we voor meer wetenschappelijk onderzoek. We kunnen op dit vlak nog veel leren, want het doel is en blijft om voor iedereen een job te vinden die bij hem of haar past.”

Hervorming nodig

“Tot slot roepen we in onze conceptnota op om in de volgende regeerperiode verder werk te maken van een hervorming. Nu zit de arbeidszorg sterk versnipperd binnen de beleidsdomeinen Werk en Welzijn. De Vlaamse regering moet verder op zoek gaan naar een aanvaardbaar subsidiesysteem. Momenteel worden arbeidsmatige activiteiten binnen het domein Werk anders gefinancierd dan binnen het domein Zorg. Een groeipad naar een gelijkmatige financiering moet op termijn haalbaar zijn.” (VV)