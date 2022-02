Busbouwer VDL start bouw energieneutrale vestiging in Roeselare

Busbouwer VDL is gestart met de bouw van een nieuwe, energieneutrale vestiging in Roeselare. Dinsdag werd in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits de eerste steen gelegd van de nieuwe productie-unit waar het bedrijf elektrische bussen gaat produceren. VDL zal onder meer elektrische bussen leveren aan vervoersmaatschappij De Lijn.

Vlaams minister Hilde Crevits en burgemeester Kris Declercq toonden zich zeer verheugd dat de Nederlandse busbouwer voor een nieuwe productiesite op het bedrijventerrein Krommebeek koos. “We verlaten de oude productiesite van acht hectare in het centrum van Beveren voor een zeer zichtbare locatie in het Krommebeekpark van dezelfde oppervlakte, de productiehal zelf zal zo’n 20.000 vierkante meter groot zijn”, vertelt Willem van der Leegte, ceo van VDL bus & coach.

“Wij investeren bewust in Roeselare omdat wij hier zeer hooggekwalificeerde medewerkers hebben en zeer betrouwbare lokale toeleveranciers. In onze nieuwe CO2-neutrale fabriek zullen wij de volledig nieuwe elektrische stadsbus bouwen. De ontwikkeling van de ‘zero compromise’ bus gaat de eindfase in en vanaf begin 2023 wordt die in Beveren gebouwd. Dat zal meteen de modernste busfabriek van Europa worden die volledig is toegewijd aan elektrische bussen.”

Verdubbeling productie

“Onze 650 medewerkers zullen omgeschoold worden en krijgen volop opleidingen om de omschakeling zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Op de nieuwe site zullen we van 400 bussen per jaar naar een productie van 800 elektrische bussen per jaar gaan.”

Er wordt een productiehal van zo’n 20.000 vierkante meter gebouwd en er komt ook een toonzaal. © KURT DESPLENTER BELGA

“VDL is een echte koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. Een investering van om en bij 44 miljoen euro en de verankering van maar liefst 500 jobs hier in de regio tonen de sterke band die het bedrijf heeft met Roeselare en bij uitbreiding met (West-)Vlaanderen. Het sluit perfect aan bij de prioriteiten van de Vlaamse regering om te investeren in duurzame innovatie en onderzoek en ontwikkeling in de maakindustrie, om zo de knowhow en expertise die er is in Vlaanderen verder te versterken én hier te houden”, aldus Hilde Crevits.