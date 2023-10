Brugs visbedrijf stelt Oekraïners in groep te werk om taalbarrière aan te pakken

Het Brugse visverwerkingsbedrijf Mowi stelt Oekraïense vluchtelingen tewerk in groep om zo de taalbarrière aan te pakken. Het bedrijf geeft de werknemers ook taallessen terwijl ze al in dienst zijn. Daarvoor werkt het bedrijf samen met VDAB, Travi en Adecco.

Volgens cijfers van Statbel vindt slechts 20 procent van de werkzoekende Oekraïense vluchtelingen een job. Daarbij is taal vaak een van de grootste hinderpalen om aan de slag te kunnen gaan op de Belgische arbeidsmarkt. Uitzendkantoor Adecco wil daar samen met het visverwerkingsbedrijf Mowi Belgium in Brugge een oplossing voor vinden door Oekraïners samen in groep tewerk te stellen. “Er zijn altijd enkele personen die het Nederlands of Engels wel machtig zijn. Zij kunnen andere groepsleden helpen”, klinkt het.

Verder biedt het bedrijf ook taallessen aan vlak voor of na de werkuren. “Daarmee willen wij hen volledig ondersteunen om te integreren in de nieuwe werkomgeving.” Ook wil het bedrijf gerichte opleidingen aanbieden om knelpuntberoepen in te vullen. Intussen konden al zeven Oekraïners aan de slag gaan bij het visverwerkingsbedrijf in Brugge. “Dit vergt enige organisatorische flexibiliteit van onze kant, maar we geloven dat de groepsdynamiek hier het verschil zal maken. De resultaten mogen er zijn: het is een zeer gemotiveerde groep die volledig autonoom werkt. Bovendien is dit nog maar het begin: sommige van de Oekraïense collega’s hebben organisatorische en leidinggevende capaciteiten. We laten hen nu groeien in hun huidige rol, maar gaan hen zeker kansen aanbieden als die zich aandienen”, zegt Kurt De Cock van Mowi Belgium.

Het is de bedoeling van Adecco om het project ook uit te rollen in andere bedrijven.