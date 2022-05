Brandweer simuleert spectaculair ongeval om nieuwe collega’s te werven

Een bijzonder tafereel trok dinsdagavond heel wat aandacht op Lauweplaats. 2 voertuigen leken er betrokken in een spectaculair verkeersongeval. Het bleek om een actie te gaan, op poten gezet door de brandweer. “We proberen mensen warm te krijgen voor deze niet alledaagse sector maar we zijn helemaal niet op zoek naar helden”, klonk het.

“Een frontale aanrijding op Lauweplaats, hoe ze het gedaan hebben weten we niet maar er is enorm veel schade!” Dat de actie van de brandweerpost Lauwe zijn doel niet had gemist, bleek al snel uit het aantal berichten dat wereldkundig werd gemaakt.

“Het valt op, daar zijn we blij om want we willen de mensen natuurlijk bereiken met onze boodschap!” Enkele leden van post Lauwe waren druk in de weer met de opbouw van het scenario, net naast het centrale kruispunt van de grensgemeente.

Demodag

“Op 21 mei geven we hier verschillende demonstraties om zo alle facetten van deze bijzonder boeiende branche onder de aandacht te brengen”, horen we van de organisatoren. “Het lossnijden van iemand uit een wagen of het redden van iemand op grote hoogte? Het zijn allemaal zaken waarvoor men de brandweer inschakelt. Vanaf 17 uur zullen onze collega’s in het centrum van Lauwe aan de hand levensechte simulaties tonen wat we allemaal in onze mars hebben.”

De demodag, samen met het geënsceneerd ongeval dat nu reeds werd opgebouwd, kadert in een groter geheel van campagnes om de brandweer terug aantrekkelijk te maken. “Het is nog steeds een grote uitdaging om nieuwe leden te vinden. Met deze ludieke actie trekken we niet alleen de aandacht maar tonen we ook dat brandweerman zijn meer is dan alleen maar een helm en kostuum. Het is een engagement, een manier om mee je schouders onder de maatschappij te zetten. We zoeken dan ook helemaal geen helden maar wel sterke mensen die diezelfde maatschappij vooruit willen helpen.”