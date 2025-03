Bouwsector heeft meer dan 16.000 vacatures

Zeven op de tien bedrijven (69 procent) in de bouwsector zijn op zoek naar een of meerdere nieuwe medewerkers. En negen op de tien vinden die zoektocht “problematisch”. Dat blijkt uit een enquête van bouwfederatie Embuild bij 233 bedrijven.

In de bouw- en installatiesector in België zijn er momenteel 16.224 vacatures, zegt Embuild. De bouw heeft met 6,83 procent de hoogste vacaturegraad (het aantal openstaande vacatures in verhouding tot het totale aantal banen in de sector, red.) van alle sectoren, klinkt het.

Volgens bedrijven zijn er vaak weinig tot geen kandidaten voor hun vacatures. Ze vangen de aanwervingsproblemen vooral op door met binnen- of buitenlandse onderaannemers te werken. Eén op de vijf bedrijven start werven later op en één op de zeven beperkt de offertes omdat het werk anders niet af zal raken door het personeelstekort. “Met andere woorden: de krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat bouwwerken later of helemaal niet worden uitgevoerd en dat snijdt in de inkomsten”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, in een persbericht.

Imago

De bouwfederatie werkt zelf aan het imago van de sector en is bijvoorbeeld aanwezig op muziekfestivals, sociale media en binnen games zoals ‘Minecraft’. “Zelfs wie totaal geen ervaring heeft, is welkom”, benadrukt Demeester. “De bouw leidt mensen zelf op. Het enige wat we vragen is de nodige motivatie en werkethiek.” Hij voegt toe dat de sector niet langer alleen draait om baksteen en beton, maar “ook artificiële intelligentie, drones, virtual reality en 3D-printing zijn nu alomtegenwoordig”.

Embuild verwacht dat de herinvoering van een proefperiode van zes maanden een positief effect zal hebben, omdat het meer mensen toelaat om te proberen of een job in de bouw iets voor hen is. Daarnaast pleit de federatie ervoor om de werkloosheidsuitkering te behouden voor mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgen.