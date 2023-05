Bedrijfsleven, scholen en Economische Raad slaan handen in elkaar voor eerste Maldegemse ‘Job Info Dag’

Op donderdag 25 mei vindt de eerste editie plaats van de Maldegemse ‘Job Info Dag’. Tijdens deze dag zullen (laatstejaars)studenten kennis kunnen maken met lokale bedrijven en handelszaken. “Een leuke manier om studenten te helpen bij hun beroeps- en of studiekeuze en voor bedrijven dé kans bij uitstek om kennis te maken met potentiële werknemers”, klinkt het bij de Economische Raad.

“Uit de resultaten van ‘De Grote Ondernemersenquête’ in Maldegem bleek dat er niet voldoende geschoold personeel beschikbaar is”, zegt de voorzitter van de Economische Raad, Lieven Bauwens.

“Dat er nood is aan een meer intense samenwerking tussen het bedrijfsleven enerzijds en de lokale scholengemeenschappen anderzijds werd ook al duidelijk uit een eerdere enquête van de Economische Adviesraad, alsook uit verschillende contactmomenten die aan dit initiatief voorafgingen. Beide voorgaande vaststellingen mondden uit in de organisatie van de eerste Maldegemse Job Informatie Dag, die plaatsvindt op donderdag 25 mei”, klinkt het.

Positief onthaald

Meer dan 30 Maldegemse bedrijven en handelszaken zijn dit nieuwe initiatief genegen en stellen zich op de eerste ‘Job Info Dag’ graag voor aan de 130 laatstejaarsstudenten van GO! en de Maricolen.

“Een heel hoopgevende ontwikkeling waarbij de coördinatie gebeurt door de Maldegemse Economische Adviesraad”, aldus Lieven Bauwens. “Door ondernemers en handelaars te ontmoeten en kennis te maken met hun bedrijven en/of handelszaken en door met hen in dialoog te gaan, ontdekken leerlingen welke jobs er allemaal zijn en wat ze inhoudelijk omvatten”, vult directeur van de tweede en derde graad van de Maricolen Inge Buffel aan. “Zo krijgen leerlingen inzicht in de lokale jobmogelijkheden en bezorgen we hen de nodige handvaten om een opleiding te kiezen die bij hen past.”

Ook Geert De Buysere, directeur GO! Courtmansschool, draagt het initiatief een warm hart toe. “In het kader van ons opvoedings- en opleidingstraject is er zeker plaats om leerlingen praktijk- en ervaringsgericht te laten kennismaken met de lokale job- en carrièremogelijkheden. Op die manier stimuleren we hen om oog te hebben voor het ruime job- en carrièreaanbod in de Maldegemse regio en bij uitbreiding het Meetjesland”, klinkt het.

Ook schepen van Industrie en Lokale Economie Nicole Maenhout (N-VA) kijkt uit naar de eerste editie van de Maldegemse ‘Job Info Dag’. “Wanneer scholen nauwer samenwerken met bedrijven en handelszaken, winnen alle partijen. Jongeren worden op die manier immers ondergedompeld in een werkomgeving en komen in aanraking met nieuwe technologieën en de inhoud van echte jobs. Dat versterkt met zekerheid hun motivatie en creativiteit.”

“Ook ondernemers hebben er baat bij om de link met het onderwijs te leggen: door de huidige arbeidsmarktkrapte zijn zij immers constant op zoek naar nieuw talent. Met dit initiatief, dat gecoördineerd wordt door de Economische Adviesraad en sterk ondersteund wordt door het Maldegemse bestuur, willen we ons lokaal talent verder ontwikkelen, op de schoolbanken én in de praktijk”, klinkt het enthousiast. (Michel Wijne)

Meer info over de eerste editie van de Maldegemse ‘Job Info Dag’ is te verkrijgen via lokale.economie@maldegem.be.