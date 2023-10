Bakker Zenon (37) uit Alveringem is op zoek naar hulp: “Het is echt druk-druk-druk”

Bakker Zenon Skolmowsky (37) die in Alveringem samen met zijn vrouw Nona Debruyne (26) zijn zaak heeft, zoekt een bakker om hem bij te staan.

“Wij zijn op zoek naar een bakker-patissier in loondienst”, zegt Zenon. “We zijn nu twee jaar bezig en het is druk-druk-druk. We hebben onze warme bakkerij in Alveringem, een koude bakkerij in Roesbrugge, we bevoorraden ook de broodautomaten in Gijverinkhove en Beveren, en de Dorpspunten van Stavele en Beveren. Nieuw is ook dat we de grote broodautomaat voor de 550 medewerkers van PepsiCo in Veurne mogen bevoorraden. Op twee jaar tijd zijn we verdubbeld in productie. Nona heeft in de winkel hulp van flexijobs, maar voor de bakker wordt het wat veel (lacht). Ik werk soms het hele weekend door zonder noemenswaardige slaap en dat is niet houdbaar”, vertelt Zenon. “Wij werven dus voltijds een bakker aan. Ik kijk echt uit naar een collega die dit werk met evenveel passie doet als ik.” (AB)