AZ Zeno trakteert sollicitanten op het strand

Wie nood heeft aan een nieuwe job, kan binnenkort het nuttige aan het aangename koppelen. Solliciteren voor een job in het AZ Zeno ziekenhuis kan op 20 en 27 augustus namelijk op de Zeedijk. Nadien worden sollicitanten uitgenodigd voor een lekkere cocktail/ mocktail op het strand. Op die manier hoopt AZ Zeno nieuwe medewerkers aan te trekken, want dat is in de kustregio een hele uitdaging.

Verpleegkundige staat in de top tien van knelpuntberoepen in Vlaanderen. Daarbovenop is het in de regio rond Knokke-Heist extra moeilijk om medewerkers te vinden door zijn geïsoleerde en exclusieve ligging. Op vandaag heeft AZ Zeno meer dan dertig openstaande vacatures.

“We zoeken verschillende artsen, verpleegkundigen, paramedici, administratieve talenten, jobstudenten en medewerkers voor keuken/ schoonmaak”, zegt Ruben Van Leeuwe, hoofd van de personeelsdienst bij AZ Zeno. “Gezien onze unieke ligging aan zee, gaan we dit jaar voor sollicitaties op de Zeedijk. Afsluiten doen we met de voeten in het zand en met een cocktail in de hand. Werken mag ook een beetje fun zijn niet?”

Wie interesse heeft kan langs komen op zaterdag 20 augustus in Knokke-Heist (Rubensplein, kant Zeedijk) of op zaterdag 27 augustus in Blankenberge (Zeedijk 170 -191 – ter hoogte van Salito Beach,). Je vindt het team van AZ Zeno bij de Ambulance Ambiance op de Zeedijk, telkens van 12u. tot 16u. Wie solliciteert voor een openstaande vacature, kan nadien samen met partner/ vriend(in) genieten van een lekkere cocktail of mocktail op het strand. Er zijn ook enkele collega’s van het ziekenhuis aanwezig om ervaringen uit te wisselen.