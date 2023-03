Arbeider Danny (58) reageert na faillissement van Packo in Zedelgem: “Curatoren gaan erg bot te werk”

80 werknemers bij Packo verliezen hun job door het faillissement van deze Zedelgemse fabrikant van koelinstallaties voor de landbouw. “Er zijn veel 50-plussers bij die al jaren in het bedrijf werken. Voor hen wordt dit een ramp, zij zullen niet snel ander werk vinden”, vreest arbeider Danny Verstraete.

Dertig jaar lang werkte lasser Danny Verstraete (58) uit Wijnendale bij Packo. Deze ACV-afgevaardigde beleefde zelf mee hoe de drie zonen van stichter Charles Packo, die vanaf 1918 in zijn smidse de lokale boeren voorzag van werktuigen, het bedrijf deden uitgroeien tot een internationale onderneming. Wereldwijd produceerden ze roestvrije stalen melktanks, melkmachines en productielijnen voor de voedingsindustrie.

Niet door corona

“Toen ik bij Packo startte in 1993 werkten hier 200 personeelsleden, tot begin deze week waren het er nog 80”, vertelt Danny Verstraete. “Wie beweert dat corona het bedrijf ten gronde richtte, is fout. In de jaren 2019 tot 2021 maakte Packo nog winst. Het is het stikstofdossier en de oorlog in Oekraïne – Rusland is een belangrijke afzetmarkt – die geleid hebben tot het faillissement. En natuurlijk de afgeketste overname door het Nederlandse bedrijf JOZ.”

“Het is het stikstofdossier en de oorlog in Oekraïne – Rusland is een belangrijke afzetmarkt – die geleid hebben tot het faillissement”

“JOZ had vorig jaar al Fullwood, het zusterbedrijf van Packo dat melkrobots voor de landbouw produceert, overgenomen. Er waren onderhandelingen bezig dat JOZ ook Packo zou opkopen. Maar op vrijdag 18 februari sprongen de onderhandelingen onverwachts af. De Nederlandse Rabobank wou JOZ geen lening toestaan voor die overname. En toen er plots en melding kwam dat Packo onvoldoende cashflow had om onze lonen van februari te betalen, legden de arbeiders spontaan het werk neer. Uiteindelijk heeft Packo toch die lonen betaald, maar kregen we het bericht dat de directie bij de Ondernemingsrechtbank de boeken zou neerleggen. Wat ook maandag gebeurd is”

Hemeltergend

“De botte manier waarop de curatoren begin deze week het personeel behandeld hebben, is hemeltergend. Zonder boe of ba moest iedereen meteen zijn boeltje opkramen! Onder de arbeiders zijn er veel 50-plussers, voor hen is dit een groot sociaal drama. De vraag is of zij, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, nog snel werk zullen vinden. Want werkgevers verkiezen doorgaans jonge werkkrachten.”

“Ik weet nu zelf niet hoe mijn eigen professionele toekomst eruit zal zien. Ik had mij dit toch anders voorgesteld”

“Zelf reken ik mij ook bij die categorie, te meer daar ik na een trombose op één oog nog nauwelijks zie. Vijf jaar geleden heb ik noodgedwongen bij Packo mijn manueel werk als lasser moeten opgeven en kreeg ik een andere functie bij de lasrobot. Ik heb al bij CNH gesolliciteerd, maar moest eerlijk toegeven dat mijn zicht slecht is. Ik had al een landingsbaan bij Packo, zodat ik één dag per week een zorgtaak kon opnemen. Dat vervalt, ik weet niet hoe mijn professionele toekomst eruit zal zien. Ik had mijn laatste werkjaren totaal anders voorgesteld.”

20 aanbiedingen

Zedelgemnaar Didier Maertens (43), die een drietal jaren de plooibank bediende bij Packo, was even in shock bij de aankondiging van het faillissement: “Ik ben wat jonger dan Danny en heb mij maandag ingeschreven bij een interimbureau. Op één dag tijd kreeg ik twintig werkaanbiedingen. Maandag mag ik aan deftige loonvoorwaarden en een goed uurrooster bij een ander bedrijf in Zedelgem beginnen werken! Ik heb geluk, op amper een kilometer van mijn woning.”