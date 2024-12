“Als directie niet luistert, kunnen er sluitingen komen”: Aldi-personeel houdt actie aan hoofdzetel in Roeselare tegen te hoge werkdruk

Deze morgen overhandigde de kerstman, in de naam van het winkelpersoneel van Aldi, een puzzel aan de directie in de regionale hoofdzetel in Roeselare. Daarmee toonden ze symbolisch aan dat door een tekort aan personeel de puzzel in de diverse filialen nauwelijks te leggen valt. “De ziekteploeg is te klein, de overuren stapelen zich op en door het overwerken vallen ook steeds meer mensen uit”, klinkt het bij het personeel dat met deze actie hoopt dat de directie terugkomt op de plannen om minder uren toe te kennen aan de diverse filialen. “Dit is een vriendelijke, ludieke actie. Maar winkelsluitingen sluiten we niet uit mocht er niet naar ons geluisterd worden.”

Woensdagmorgen 18 december om 9 uur overhandigde de kerstman aan de directie een puzzel met de afbeelding van Aldi’s eindejaarsheld Willie Witloof, die iedereen ondertussen al kent door de reclamecampagnes in deze eindejaarsperiode. “We hebben een beeltenis van Willie Witloof in stukken gesneden, met enkele moeilijke hoeken en kantjes, het is aan de directie om nu eens de puzzel te leggen.”

“Het is nu al pompen of verzuipen in veel filialen”

De actie vond plaats aan het centrale depot in Roeselare, dat uitlevert aan 3 winkels, waarvan de ruim 50 winkels in West-Vlaanderen en nog een deel uit Oost-Vlaanderen en Wallonië. Erika Lambert (ACV Puls): “Aldi staat er om bekend alle taken te chronometreren. De werkdruk is er al erg hoog en nu zou nog worden beknibbeld op de uren. Daar willen we tegen protesteren. Er is ook een ziekteploeg die inspringt waar mensen uitvallen en op zo’n grote groep is er altijd wel ergens iemand afwezig. Daar vragen we de uitbreiding van de ziekteploeg. Aldi heeft zeer loyaal personeel, maar dat betekent ook dat mensen soms wat ouder zijn en het moeilijker krijgen met het heffen en tillen. Zeker in de eindejaarsperiode is het nu alle hens aan dek, daarom vragen wij aan de directie om structurele oplossingen zoals het uitbreiden van de ziekteploeg.”

“Het is in de winkels nu echt pompen of verzuipen, en al zeker in de eindejaarsperiode. Met deze actie willen wij een eerste signaal geven. Indien de directie niet bereid zou zijn om naar ons te luisteren, kunnen wij niet garanderen dat er geen verdere winkelsluitingen zullen volgen.”

40 dienstjaren

Een van de werknemers die mee kwam protesteren tegen de gang van zaken is Carmen Debackere uit Lendelede, die al maar liefst 40 jaar bij Aldi werkt. “We hebben inderdaad heel trouw personeel. Vandaar ook de bereidheid om vaak in te springen voor elkaar, je wil immers je collega’s niet in de steek laten. Maar de overuren stapelen zich op. En gaan er nog meer mensen uitvallen. We willen een signaal geven, zeker nu in deze drukke eindejaarsweken. Dan is het bij ons alle hens aan dek. Mochten we nu een winkel sluiten, dan zouden ze het wel voelen natuurlijk. Dat doen we niet, maar we hopen dan wel op wat luisterbereidheid van de directie.”

“Ook op de centrale administratie op de hoofdzetel is de werkdruk en de vereiste flexibiliteit erg hoog”

Want vakbonden en directie zijn al een tijdje in gesprek, de bestaande CAO en de toekenning van de uren staat onder druk. “De werkdruk is bij ons erg hoog, dat moet gewoon naar beneden. Je kan toch niet blijven rekenen op de goodwill van mensen om het tekort aan mensen op te vangen. De ziekteploeg moet ook groter worden, nu komen die ook overal handen tekort, net als wij overigens.”

Carmen (60) is niettemin nog altijd een fiere werknemer bij Aldi. “Ik werk in het filiaal in Harelbeke, een topvijf-filiaal”, voegt ze er onmiddellijk aan toe. “Halfweg 2026 mag ik met pensioen, maar ik kom hier ook mee op de barricades staan voor mijn collega’s.”

Flexibel

Niet enkel de winkelbediendes maken zich zorgen, Martine Defoer (ACV Puls) die op de centrale administratie in Roeselare werkt, vindt dat de werkomstandigheden ook daar beter kunnen. “Dat blijft ook vaak onderbelicht. Wij moeten ook zeer flexibel zijn, ook andermans werk kunnen overnemen. Maar financieel staat daar vaak niet veel of niets tegenover. Ook bij ons is de werkdruk groot”, aldus de dame uit Gits die al 33 jaar met hart en ziel voor Aldi werkt.

Voor deze vakbondsactie hadden enkele werknemers ook hun vrije dag opgeofferd en iemand had zelfs een dagje verlof genomen. “Zo zie je maar hoe hard het ons raakt”, klonk het voor de hoofdzetel langs de Kachtemsestraat in Roeselare.

De vertegenwoordigers van vakbonden en personeel werden op de hoofdzetel ontvangen door directeur Patrick Decock, daar mocht de pers niet bij zijn. Lindsey Verhaeghe (ABVV-BBTK) klonk tevreden na het overleg met de directeur. “De puzzel heeft hij niet in ons bijzijn gemaakt, maar hij heeft ons wel grondig te woord gestaan. Hij heeft geluisterd naar ons. We hebben ook duidelijk gemaakt dat we oplossingen willen tegen 15 januari wanneer het nationaal overleg plaatsvindt. Er zijn een paar grondige oefeningen te doen. De ziekteploeg moet uitgebreid worden en die dient niet om mensen te vervangen die langdurig uitvallen. Er moet ook geprobeerd worden om mensen met veel ervaring aan bord te houden, anders verlies je veel kennis. Maar ik denk dat onze boodschap is aangekomen, we hopen nu op oplossingen. En ik denk dat men nu ook door heeft dat er serieuze acties zullen komen als er geen deftige maatregelen komen.”