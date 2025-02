Ahmed kan aan de slag als kinderbegeleider

Ruim 140 cursisten Zorg & Welzijn behaalden een diploma bij het centrum voor volwassenenonderwijs MIRAS. Zorg & Welzijn gaat over opvoeder, persoons- en kinderbegeleider, zorgkundige en logistiek assistent. Een van hen is Ahmed (29), die uit Palestina komt en al 15 jaar in Kortrijk woont. “Begeleiding van kinderen: baby’s, peuters of schoolgaande jongeren doe ik graag. Je kan hen van jongs af aan op weg helpen naar de grote wereld, hen opvangen, inspireren en begeleiden bij spelletjes, sport, studie, taal of school. Persoonlijk vind ik het belangrijk een steun voor hen te zijn”, aldus Ahmed, die opgetogen is met de cursussen. “Je leert er zelf veel bij, het is een verrijking en je kan jezelf ook verder ontplooien in je doen en werken.” (Peter Van Herzeele/foto KDS)