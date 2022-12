Activeringsproject ‘t Werkt vindt voor 7 op 10 mensen duurzame job of gepaste opleiding

Het activeringsproject ‘t Werkt voor werkzoekenden met een migratie-achtergrond is een samenwerking tussen onder meer de OCMW’s van Kortrijk en Menen en de VDAB. Het project werd in 2016 opgestart in Kortrijk en in 2020 uitgebreid met een werking in Menen. Na 6 jaar zijn er 435 trajecten succesvol afgerond. Zo’n 255 mensen konden aan de slag. 47 werkzoekenden vonden hun weg naar een opleiding op maat.

‘t Werkt is een intensief en individueel begeleidingsproject voor elke werkzoekende met een migratieachtergrond. Het project werd in 2016 in Kortrijk opgestart, vier jaar later kwam ook Menen daarbij. Vooral de OCMW’s van Menen en Kortrijk en de VDAB zijn betrokken, maar ook onder meer De Poort vzw, het Agentschap Integratie en Inburgering en CAW Zuid-West-Vlaanderen zijn partners. ‘T Werkt loopt met financiële steun van ESF Vlaanderen.

“Binnen de steden en gemeenten van de W13 is er altijd al bereidheid om samen te werken”, vertelt Philippe De Coene (Vooruit), schepen van Werk en Activering in Kortrijk. “Er is bijvoorbeeld samenwerking in de zorgsector, en binnenkort komt er ook een entente tussen Hoge Scholen Vives en Howes, waar negen à tien Zuid-West-Vlaamse gemeentes in zullen stappen.”

We merkten we dat er in Zuid-West-Vlaanderen doorgaans goede tewerkstellingscijfers waren, behalve in Kortrijk en Menen – Philippe De Coene (Vooruit), schepen van Werk Kortrijk

Dat net Menen in 2020 in t ‘t Werkt stapte, was geen verrassing. De Menense schepen Angelique Declercq (Vooruit) was ooit nog activeringsverantwoordelijke voor het OCMW in Kortrijk en is het project altijd zeer genegen geweest. “Bovendien merkten we dat er in Zuid-West-Vlaanderen doorgaans goede tewerkstellingscijfers waren, behalve in Kortrijk en Menen”, aldus De Coene. “Door de meer diverse bevolking zijn er hier meer mensen die moeilijker de arbeidsmarkt instappen. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een sterk activeringsprogramma, in samenwerking met de VDAB. Deze geldt voor alle gemeenten binnen de W13, Menen en Kortrijk zouden wel enkele addenda krijgen.”

59 procent vindt duurzame job

Na 6 jaar werking werden 435 trajecten binnen ‘t Werkt succesvol afgerond. 59 procent vond een duurzame job. 11 procent vond een opleiding op maat. 133 trajecten (30%) werden niet volledig doorlopen: daarvan hadden 46 cliënten (13%) voldoende vaardigheden opgebouwd om zelfstandig naar werk te zoeken of ze stopten het traject door praktische of medische redenen, bijvoorbeeld door een verhuis of een langdurige ziekte. 77 van de stopgezette trajecten (17%) waren op vraag van de cliënt door een andere reden of door een gebrek aan samenwerking. Op dit moment worden 201 mensen begeleid, waaronder heel wat Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Zo gaat het in totaal over 636 opgestarte trajecten. Een traject duurt gemiddeld een jaar en kan opnieuw geopend worden.

We moeten vermijden dat onze doelgroep, mensen met een migratie-achtergrond, om welke reden dan ook afhaakt en niet wil participeren in de samenleving

“De nood is hoog en de vraag is groot op onze lokale arbeidsmarkt”, aldus De Coene. “Uiteraard proberen we Kortrijkzanen vooral een Kortrijkse job aan te meten, en de Menenaar in Menen iets aan te bieden. Het soort jobs? Dat varieert. In alle segmenten van de staalkaart kunnen mensen terecht. Van de technische diensten over de groendienst tot administratie en de zorgsector. We vertrekken vanuit de talenten die we vinden. ”

De instroom komt deels uit werkzoekenden uit de VDAB-poule en deels uit het OCMW. “Mensen met een migratie-achtergrond zijn de doelgroep. We moeten vermijden dat deze mensen, om welke reden dan ook, afhaken en niet wil participeren in de samenleving. Dat kan door een taalbarrière zijn, door attitude of omdat ze moeilijk geïntegreerd raken. Maar de meesten willen snel deel uitmaken van de maatschappij. 70 procent is zelfs zo gemotiveerd dat ze na de eerste studie bijkomende opleidingen volgen.”

Drie luiken

Het activeringsproject bestaat uit drie luiken: snel naar een gepaste job of opleiding door een aanklampende begeleiding, een totaalaanpak van mogelijke sociale hulpvragen en de inzet op taalonderwijs. Bij het eerste luik zorgen maatschappelijk werkers van de steden voor een aanklampende begeleiding. Dat gebeurt enerzijds door de mensen klaar te stomen voor sollicitatiegesprekken met interimkantoren of door hen rechtstreeks in contact te brengen met werkgevers door bedrijfsbezoeken te organiseren. Ook talentscreening hoort hier bij.

Een sociaal onderzoek en een brede rechtenverkenning, het tweede luik van het traject, moeten de sociale hulpvragen oplossen. “Er wordt bekeken hoe de gezinssituatie in elkaar zit en wat de sociaaleconomische situatie is, of zij recht hebben op extra ondersteuning zoals Uitpas met kansentarief of andere steunverlening”, duidt De Coene.

Taal is het derde luik van het traject. Een cruciale, vindt De Coene. “Bij elke begeleiding zijn er taalcursussen voorzien door de samenwerking met de Centra voor Volwassenenonderwijs of door thematische cursussen vanuit de sociale diensten. Dat zorgt voor een snellere inwerking en meer veiligheid op de werkvloer. Niet enkel een voordeel op het werk, de extra taalverwerving zorgt ervoor dat mensen ook buiten de werkuren hun sociaal netwerk sneller kunnen opbouwen.”