800 jobs bij Alstom Brugge bedreigd door niet toekenning order NMBS: “Er moeten meer aanbestedingen in eigen land gebeuren”

Bij treinbouwer Alstom in Brugge kunnen 800 directe jobs verloren gaan omdat het naast een aanbesteding heeft gegrepen om honderden nieuwe treinen te bouwen voor de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Daarvoor heeft vakbond ACV-CSC Metea vrijdag gewaarschuwd in een persbericht.

De NMBS koos, tot ontgoocheling van de vakbonden, voor het Spaanse CAF voor de bouw van 600 nieuwe rijtuigen. Volgens de vakbond geven de huidige orders nog voor een jaar werkzekerheid in Brugge, tot april 2026. Ook tal van toeleveranciers in de regio zouden worden getroffen. Het Franse Alstom heeft een productiesite in Brugge en belangrijke kenniscentra in Charleroi.

Chauvinistische reflex

België hinkt achterop als het over aanbestedingen in eigen land gaat, klinkt het. De vakbond roept de Raden van Bestuur die openbare uitbestedingen uitschrijven, op dringend een chauvinistische reflex in te bouwen. “Nu verschuilt men zich te vaak achter een juridisch kader.”