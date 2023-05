450 werkzoekenden op jobbeurs in Oostende: 3.700 vacatures voor 3.000 werkzoekenden

Een recordaantal bedrijven ging tijdens een jobbeurs op zoek naar nieuwe personeelsleden. Toch blijft de werkloosheid in de badstad erg hoog. “We nemen tal van initiatieven om mensen te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt”, luidt het.

VDAB en Economisch Huis stuurden werkzoekenden naar een jobbeurs in de Diaz-arena. 46 bedrijven gingen er op zoek naar geschikt personeel. “Er zijn in Oostende 3.700 vacatures. Dat aantal blijft het hele jaar hoog. Met de zomer in aantocht zijn heel wat horeca-zaken op zoek naar personeel”, zo duidt schepen voor lokale economie Charlotte Verkeyn (N-VA). 20 procent van de vacatures situeert zich in de horeca; 10 procent van de retail.

Werk zoeken

Er zijn in Oostende ongeveer 3.000 werkzoekenden; 450 van hen werden met lichte aandrang naar de jobbeurs gestuurd. Filip Roelandt (Economisch Huis): “De werkloosheid in Oostende bedraagt 10,3 procent tegenover 6,5 procent in West-Vlaanderen. Het cijfer is zo hoog omdat Oostende een terminus is, er veel anderstaligen zijn en er hier geen hoger onderwijs is. Jongeren gaan elders verder studeren en zoeken werk in die regio. Toch doen we heel veel om de werkzoekenden te koppelen aan vacatures. Anderstaligen sturen we door naar taallessen en we ondersteunen ook bij het behalen van het rijbewijs.”

Bij het Economisch Huis wijzen ze er op dat het aantal werkzoekenden de voorbije jaren daalde van 4.000 (2020) tot 3000 (2023).

AZ Oostende

Verschillende interimkantoren, ketens, defensie en de politie waren aanwezig. “Er zijn in het nieuwe ziekenhuis heel wat vacatures voor technisch en administratief personeel en uiteraard ook in de zorg”, zeggen Sigrid Reynaert en Evelien Cheroutre van het AZ Oostende, waar straks 2.300 mensen werken. “Bij een vorige editie kwamen een vijftigtal mensen langs, met een vijftiental was er een vervolggesprek en het resulteerde in een vijftal aanwervingen. Ook nu verwachten we concrete resultaten.”

Morubel

Ook Morubel, dat schaaldieren verwerkt en actief is op de Vuurtorenwijk met een honderdtal personeelsleden, is aanwezig.

Willem-Jan Polspoel: “We zijn op zoek naar technisch geschoolde arbeiders en hebben een zestal vacatures. Als ze interesse tonen dan hebben we een verkennend gesprek en rondleiding in ons bedrijf. We beperken onze zoektocht tot de regio want we werken bij Morubel in ploegen dan is het praktischer als mensen dichtbij wonen.”