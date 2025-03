45 procent minder grensarbeiders werken in West-Vlaanderen, maar West-Vlamingen trekken ook iets minder naar de buurlanden

Het aantal werknemers van over de grens dat in West-Vlaanderen komt werken is het afgelopen jaar met 45 procent gedaald. Maar omgekeerd gaan ook minder West-Vlamingen in een van onze buurlanden werken, maar liefst 10 procent. Dat blijkt uit een analyse van de recentste RIZIV cijfers door HR-expert Acerta Consult. “Onder andere thuiswerk, de verkeersdruk en de fiscale druk hebben een impact op grensarbeid.”

In 2024 waren er heel wat minder werknemers uit het buitenland, die de grens overstaken om te komen werken in België. Het aantal grensarbeiders, dat specifiek naar West-Vlaanderen kwam werken is in de afgelopen jaren fel gekrompen. Nu zijn het er nog slechts 3.649 grensarbeiders, terwijl het er in 2020 nog 6.636, maar liefst 45 procent meer waren. Het gaat wel nog altijd voornamelijk om Fransen, die in onze provincie komen werken.

“Het is logisch dat we in België ook over de grenzen kijken voor werknemers, want ons land is klein”

Volgens Christophe Hameeuw, expert internationale tewerkstelling bij Acerta Consult kan grensarbeid België vooruithelpen. “België is een klein land. Waar je ook bent, de landsgrens is altijd dichtbij. Het is dan ook logisch om bij het zoeken van werknemers ook buiten de landsgrenzen te kijken. Grensarbeid kan een mogelijke oplossing zijn bij het aanpakken van de arbeidskrapte. Toch zien die daling van grensarbeiders, die naar ons komen.”

Minder West-Vlamingen

Maar ook de omgekeerde trend van Belgen, die in de buurlanden gaan werken, daalde in de afgelopen vijf jaar met 4,1 procent. In de West-Vlaamse cijfers zien we dat nog des te meer: Het aantal West-Vlamingen dat over de grens werkt, is de laatste jaren met zelfs 135, oftewel 10,1 procent gedaald. West-Vlaamse grensarbeiders trekken vooral naar Frankrijk (784 personen), Nederland (272), maar ook naar Groot Hertogdom Luxemburg (123) en Duitsland (21).

Verschillende oorzaken

Dat de grensarbeid naar en vanuit België afneemt, kan te maken hebben met verschillende factoren volgens expert Hameeuw. “Voor corona werkte men meestal op kantoor en kwamen mensen dagelijks naar België op kantoor. Anno 2024 wordt er vaker van thuis uit gewerkt, waardoor grensarbeiders vaak deels van thuis uit en deels in België werken. Maar het kan ook zijn dat ze volledig thuis werken vanuit Frankrijk. Dan is waarschijnlijk de Belgische sociale zekerheid niet meer van toepassing, waardoor ze niet meer opduiken in de RIZIV-cijfers en we daar een daling zien.”

“Het kan zijn dat mensen sinds corona volledig van thuis uit werken”

“Daarnaast vormt verkeersdrukte ook een obstakel voor sommige werknemers om in België te komen werken. Bovendien kan de afschaffing van het ‘oude’ Belgische expatstatuut en de invoering van een nieuw expatstatuut kunnen ook een rol spelen, want de nieuwe toelatingsvoorwaarden zijn strenger geworden. Als een werknemer daar niet aan voldoet, dan zal de fiscale druk voor de werkgever voor deze mensen hoger zijn. Dat kan ook een daling in de hand werken”, besluit Hameeuw.