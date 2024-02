“40 bedrijven werken mee”: eerste jobbeurs in Izegem op zaterdag 2 maart in De Leest

De jobbeurs zal plaatsvinden in De Leest in een organisatie van de stad Izegem in samenwerking met VDAB. Je herkent v.l.n.r. schepenen Lisbet Bogaert en Kurt Himpe, Johan Vandevyvere en Lien Leroy (VDAB) en namens de stadsdiensten en Zorg Izegem Sandra Verbrugghe, Lieselot Depoorter, Farah Schakman, Adelhild Vanhooren, Stien Schoonbaert, Chaymae Faïk en schepen Ann Van Essche.

© Frank Meurisse