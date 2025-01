25 jaar in dienst, dat verdient champagne

Zeven leden van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de Scholengroep Sint-Rembert zijn precies 25 jaar voor hun werkgever aan de slag, een zilveren jubileum. Het ideale moment om hen tijdens de nieuwjaarsreceptie even in de schijnwerpers te plaatsen en te huldigen. Op de foto poseren van links naar rechts Bart Van Brugghe, Kristien Fierens, Tom Eecloo, Hilde Wachtelaer en Dorien Ketels. Ontbreken: Ingrid Clarysse en Gina Janssens. Allen mochten een fles champagne in ontvangst nemen, een cadeau dat vanzelfsprekend geapprecieerd werd. De scholengroep hoopt dat de gehuldigde dames en heren zich nog ettelijke jaren verdienstelijk zullen maken. (foto JS)