14 kwetsbare jongeren uit Oostende krijgen extra kansen via Boost

In het Fort Napoleon zijn de veertien jongeren die deelnemen aan het unieke talentontwikkelingsprogramma Boost van de Koning Boudewijnstichting gehuldigd. Het programma steunt slimme jongeren uit kwetsbare milieus om hun kansen op academisch en professioneel succes te maximaliseren.

Voor jongeren met een kwetsbare achtergrond kan de toegang tot de arbeidsmarkt moeilijker zijn vanwege de belemmeringen waarmee zij te maken hebben. Uit onderzoek blijkt dat slechts 12 procent van de jongeren die opgroeien in een gezin waar geen enkele ouder een diploma hoger onderwijs heeft behaald, toegang krijgt tot het hoger onderwijs en daarin slaagt. De redenen hiervoor zijn onder andere onvoldoende financiële middelen, beperkte of geen netwerken en het ontbreken van inspirerende figuren.

Boost wil deze logica doorbreken. Het programma, dat in 2011 door de Koning Boudewijnstichting werd gelanceerd, ondersteunt en begeleidt getalenteerde en gemotiveerde jongeren zodat ze hun potentieel ten volle kunnen benutten, hun kansen op succes kunnen maximaliseren en inspirerende rolmodellen kunnen worden voor andere jongeren. “Via de workshops en andere activiteiten waaraan zij deelnemen, ontwikkelen de jongeren hun netwerk en tal van vaardigheden die zij op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. De jongeren krijgen minstens zes jaar, van het vierde middelbaar via het hoger onderwijs tot hun eerste stappen op de arbeidsmarkt, ondersteuning van Boost”, vertelt Stijn Demuynck van Boost.

“De jongeren ontwikkelen vaardigheden die zij op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken”

In 2021 deden 14 jongeren mee aan Boost in Oostende. Ook dit jaar zijn er opnieuw negen meisjes en vijf jongens gestart aan het traject. Dit brengt het totaal op 28 Boosters in Oostende. De jongeren komen uit zes verschillende scholen van het Centrum Athena Oostende campus centrum, College Petrus en Paulus, De Studio, Pegasus Athena Oostende, Sint-Andreas Oostende tot het Vesalius Instituut.

“In totaal hebben 28 jongeren zich kandidaat gesteld en daaruit hebben we er 14 geselecteerd. Ze moeten echt wel een moeilijke selectie doorstaan. Dat ze mogen deelnemen, mocht dus ook gevierd worden en daarom hebben we hen ontvangen in het Fort Napoleon”, zegt Demuynck nog.

Geslaagd

Boost is de enige in zijn soort in België en ondersteunt momenteel 750 kansrijke jongeren in acht steden waaronder dus Oostende. Het effect van het programma is reëel, want 93 tot 97 procent van de jongeren die deelnemen of hebben deelgenomen aan Boost zijn geslaagd in het voortgezet onderwijs, de overgrote meerderheid in het algemeen onderwijs. 58 procent van de Boosters is doorgestroomd naar de universiteit en 40 procent naar het hoger onderwijs, met een slagingspercentage tussen 65 en 73 procent.