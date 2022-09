14 jonge mannen en 1 jonge vrouw mogen zich brandweermannen en -vrouw noemen

Hulpverleningszone Fluvia heeft een nieuwe lichting brandweerlui in de rangen. Na een traject van drie jaar met opleiding en stage is de lichting 2019 officieel beëdigd tot vrijwillig brandweerman/-vrouw en vervoegen ze ook officieel hun korps.

Het werd een mooie spreiding over de brandweerposten heen: post Avelgem (1), post Beveren-Leie (2), post Belgiek in Deerlijk (4), post Marke (1), post Menen (1), post Waregem (2), post Wevelgem (2) en post Harelbeke (2). De zone Fluvia draait momenteel op 600 vrijwilligers, waarvan 50 vrouwen. “Dat is zo’n 100 meer dan bij de start van de zone in 2015. Er is de voorbije jaren veel veranderd: vrijwilligers moeten een federaal geschiktheidsattest behalen waarin de fysiek, cognitie en handvaardigheid getest worden. Pas daarna kunnen ze starten met de opleiding”, duidt zonecommandant Majoor Olivier Dorme.

Onder de 15 personen van de nieuwe lichting zit slechte één vrouw: Laura Tremerie. Zij genoot reen opleiding Postgraduaat Spoedgevallenzorg & intensieve zorgen aan Hogschool Vives. Eerder al zat ze bij de Jeugdbrandweer. “We willen het aantal brandweervrouwen graag hoger zien en werken verder aan diversiteit binnen onze zone”, aldus Majoor Dorme. Onze provincie telt vier hulpverleningszones: regio Brugge, zone Midwest regio Roeselare, regio Westhoek en Fluvia regio Kortrijk.