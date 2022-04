1 op 10 werknemers in West-Vlaanderen is niet-Belg: “Betere afspiegeling van de maatschappij”

11,7% van alle werknemers in West-Vlaanderen heeft niet de Belgische nationaliteit. De groei van het aandeel niet-Belgische werknemers over de laatste vijf jaar bedraagt 19,8%. Zowel het aandeel als de groei blijven onder het Belgische gemiddelde voor België. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vast op basis van een onderzoek bij zo’n 28.500 bedrijven, waarvan 3.800 uit West-Vlaanderen.

Elk jaar zijn er in ons land meer mensen met een andere dan de Belgische nationaliteit in loondienst aan de slag. De provincie West-Vlaanderen blijft toch wat achter, zowel in aandeel niet-Belgische werknemers als in toename.

Eind 2021 was in West-Vlaanderen 11,7% van de werknemers geen Belg, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta. Dat is 3 procent minder dan het resultaat voor België – 14,8%.

Het aandeel niet-Belgen op de West-Vlaamse arbeidsmarkt steeg de afgelopen vijf jaar met 19,8%, wat eveneens 3 procent lager is dan de 22,8% groei op Belgisch niveau.

Frankrijk topper

De 11,7 % niet-Belgische werknemers in West-Vlaanderen is samengesteld uit 5,5 % werknemers uit een EU-land en 6,2 % van buiten de Europese Unie. Van de buitenlandse burgers die in West-Vlaanderen werken, komt de meerderheid uit buurland Frankrijk, met nipt geen 15%.

De toename van het aandeel niet-Belgen op de arbeidsmarkt voltrekt zich in zo goed als alle sectoren, maar het aandeel verschilt wel en ook de groei is niet overal gelijk.

Werknemers in West-Vlaanderen en België, verhouding Belg/niet-Belg en van de niet-Belgen EU/niet-EU, 31 december van 2016 tot 2021 © Acerta

De sectoren in West-Vlaanderen met opvallend meer dan gemiddeld niet-Belgen, zijn de voedingsindustrie (34,7%) en vervoer & logistiek (30,6%). Nog een andere sector met meer dan gemiddeld niet-Belgen in dienst, is de horeca (18,8%).

Sectoren die in West-Vlaanderen merkelijk minder dan gemiddeld niet-Belgen in dienst hebben, zijn vooral de metaalindustrie en de zorg. Die blijven elk onder de 5% niet-Belgische medewerkers.

Arbeidskrapte en inclusie

Dat er meer werknemers met een andere nationaliteit op onze arbeidsmarkt actief zijn, is volgens Acerta een logische evolutie, gezien de migratie. Ook de arbeidskrapte noopt bedrijven om verder te kijken dan de eigen landsgrenzen om nieuw personeel te rekruteren.

Thijs Deklerck, kantoordirecteur Acerta Roeselare: “Arbeidskrapte is één reden om zo breed mogelijk te rekruteren, maar niet de enige. Ook de behoefte om een afspiegeling te zijn van de maatschappij, leeft bij ondernemingen en past in de huidige tijdsgeest.”

Percentage vertegenwoordiging in West-Vlaanderen van landen uit EU en niet-EU op 31 december 2021. © Acerta

”Als het personeelsbestand een betere weergave is van de bevolking, vergroot de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie. Daarnaast draagt diversiteit bij aan een groter innovatief en creatief vermogen. Men bekijkt oplossingen vanuit verschillende perspectieven, waardoor nieuwe producten en diensten ontstaan en bestaande producten en diensten verbeteren.”

“Een bijkomend voordeel is dat diversiteit op de werkvloer ook zorgt voor een betere concurrentiepositie. Zo is een bedrijf beter in staat is wensen en verwachtingen van klanten te identificeren en er aan tegemoet kan komen.”

“Een echte win-winsituatie wordt het pas als de organisatie ook werkt aan inclusie. Waar diversiteit gaat over de mix, gaat inclusie over iedereen betrekken. Verbondenheid creëren in een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en talent tot zijn recht laten komen.”