Werken Jan Mahieustraat in Roeselare gestart, meer sfeer en wandelcomfort de bedoeling

De heraanleg van de Jan Mahieustraat is deze week begonnen. Zowel onder- als bovengronds wordt de straat in een volledig nieuw jasje gestoken. Zonder onvoorziene omstandigheden geniet je al tijdens de Batjes in juni 2022, van de nieuwe, sfeervolle, aangename winkelstraat. Meer wandelcomfort, sfeer en groen zijn de kerngedachten bij de heraanleg.

Tussen de Ooststraat en de H. Consciencestraat worden nieuwe rioleringen aangelegd. Het nieuwe gescheiden rioolstelstel zal er voor zorgen dat het vuil afvalwater voortaan gescheiden wordt van het proper regenwater. Het regenwater wordt mettertijd aangesloten op de koker van de Sint-Amandsbeek en is een voorafname op de sanering van de Sint-Amandsbeek, dat op middellange termijn wordt aangepakt.

Gezellig wonen en winkelen

Na de ondergrondse vernieuwing, wordt de straat ook bovengronds één en al gezelligheid. Door te ontharden bevestigt de Stad haar ambities op vlak van een klimaatbewuste aanpak. Ook fietsenstalplaatsen, terrassen en nieuwe duurzame openbare ledverlichting krijgen hun plaats.

Aan de ene kant van de straat wordt de parkeerstrook weggenomen ten voordele van meer plaats en comfort voor de wandelaars. Op vlak van toegankelijkheid wordt de Jan Mahieustraat dus een pareltje. Door te kiezen voor een aanleg zonder borduren, verhogen we aanzienlijk het comfort voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, …

Handelaars kijken hoopvol uit naar de Batjes.

“De herwaardering van de Jan Mahieustraat komt er mee op vraag van de handelaars. Een veilig, proper, smaakvol centrum doet er écht toe om shoppers te blijven aantrekken. De winkels blijven open tijdens de werken. Het wordt even door het stof bijten, maar het resultaat zal er zijn met de Batjes”, zegt schepen Francis Debruyne.

“We zorgen dat wie in Roeselare komt winkelen, een aangename beleving ervaart.. De handelaars uit de Jan Mahieustraat hebben ons de vraag gesteld om hun straat een volwaardige opwaardering te geven. De bereikbaarheidsadviseur van de Stad staat hen met raad en daad bij voor en tijdens de werken”, klinkt het.

Tijdens deze werken neemt de Stad maatregelen om de hinderlijke impact van de werken zo beperkt mogelijk te houden. De handelaars hebben nauw contact met de bereikbaarheidsadviseur van de Stad, die zorgt voor een goede afstemming met de werfleiding werf. Een aantal elementen uit de minder hinder maatregelen:

– vermijden van werfverkeer in de ochtend- en avondspits

– aandacht voor veilige aan- en wegrijroutes

– de bereikbaarheid van winkels zo hoog mogelijk houden

– aandacht voor de zwakke weggebruiker

– controle op kwalitatieve en veilige werfafsluitingen, onderhoud, …

– beperken van stof- en geluidshinder, voldoende reiniging, …

Rijrichting H.Horriestraat keert tijdelijk om.

Om een vlotte circulatie en bereikbaarheid in het centrum te behouden, wordt de rijrichting in de H. Horriestraat tijdelijk omgekeerd. Fietsers en auto’s kunnen via de Ooststraat de H. Horriestraat inrijden. Parking De Munt blijft zo ook heel goed bereikbaar langs twee kanten, zowel vanuit de H. Consciencestraat als komende van de Ooststraat.