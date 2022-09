Weekend van de Klant bij 1.880 West-Vlaamse handelaars

Op de eerste zaterdag en zondag van oktober wordt elke klant in de bloemetjes gezet. Weekend van de Klant is een initiatief van UNIZO, Comeos en UCM waarbij klant en winkelier centraal staat. Dit jaar schreven 1.880 West-Vlaamse handelaars zich in, vorig jaar was dat een gelijkaardig aantal. De moeilijke economische periode heeft de kleine zelfstandige duidelijk niet helemaal ontmoedigd.

Gedurende het hele weekend worden klanten bedacht voor hun aankoop, meestal door middel van een kleine attentie. “Bij uitbreiding zijn er tal van steden en gemeenten die leuke animatie, evenementen, ondernemersontbijten/drinks… organiseren om van het weekend een echt feest te maken. De ingeschreven winkeliers konden zelf gratis een promotiepakket bestellen om de beleving van de klant in de verf te zetten. Omgekeerd zorgen wij voor de nodige promotie van elke handelaar bij het brede publiek, waardoor de handelszaken elk jaar tal van bekende maar ook nieuwe klanten mogen verwelkomen”, vult Chiel Sterckx van UNIZO Retail aan.