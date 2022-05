Week van Ondernemend Oostende met liveradio en Oostende Awards

Tussen 30 mei en 3 juni wordt voor de tweede keer de Week van Ondernemend Oostende georganiseerd. Het Economisch Huis wil met verschillende initiatieven de ondernemers in de kijker zetten.

“Midden in de pandemie hebben we dat voor het eerst georganiseerd om ondernemers te bedanken. De reacties daarop waren positief en daarom doen we in die week allerlei acties waarbij we de ondernemers in de bloemetjes zetten”, zegt schepen van Lokale Economie Charlotte Verkeyn (N-VA).

Strijd tegen leegstand

Op 30 mei zijn er de Oostende Awards waarbij er 350 inzendingen waren. De winnaars in 7 categorieën worden bekendgemaakt tijdens een liveshow op maandag 30 mei vanaf 18.30 uur in Kursaal Oostende.

Op 1 juni is er een businessday in de strijd tegen leegstand. “Die dag is bedoeld om nieuwe kwaliteitsvolle zaken aan te treken en het handelsapparaat nog te verbeteren”, duidt CEO Filip Roelandt van het Economisch Huis.

Liveradio

Er is ook liveradio met ondernemers die zichzelf voorstellen en werknemers die verzoekplaten aanvragen. Ook het publiek kan nummers aanvragen voor zijn favoriete ondernemer.

Die uitzending vindt plaats vanuit het Feest- en Kultuurpaleis op dinsdag 31 mei en van bij Metagenics op donderdag 2 juni, telkens van 12 tot 16 uur. De uitzending is te beluisteren bij Radio Noordzee (105 FM) en Be One (107,4 FM) en via de livestream op www.ikkoopinoostende.be.