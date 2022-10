Wederom verdwijnt handelszaak op Vuurtorenwijk, wekelijkse markt is lichtpuntje: “Huidige handelaars erg dankbaar voor hun inzet”

Rita Van Bogaert (65) sloot op 23 oktober voor het laatst de deur van haar bakkerij ‘Stutjes & Teusjes’ in de Vuurtorenwijk. Ondertussen is ook de Brico gesloten en in 2026 gaat ook de Carrefour tegen de vlakte. De wekelijkse markt is voorlopig het enige lichtpuntje van de wijk. “We zetten hard in op het aantrekken van ondernemers naar de wijk.”

Rita zorgde in 2019 voor verlossing toen ze de bakkerij op de hoek van de Thomas Van Loostraat en de Jacob Besagestraat opende, nadat ze er zelf jaren had gewerkt. Het waren schreeuwen op sociale media om een extra bakkerij voor de wijk die haar die beslissing deden nemen. Nu Rita pensioengerechtigd is, besloot ze om daarvan te genieten en de zaak te sluiten. Dat betekent dat de Vuurtorenwijk het zal moeten doen met amper twee bakkers en dat voor ruim zesduizend wijkelingen.

Brico

Ook het Brico-filiaal in de Stroombanklaan sloot ondertussen voorgoed de deuren, om binnenkort een nieuw filiaal te openen in de Brugsesteenweg in Bredene. Brico bevindt zich vlak naast Carrefour, de enige supermarkt – na het verdwijnen van de Lidl begin dit jaar – van de wijk. Maar ook die supermarkt kan in 2026 wel eens verdwijnen. In plaats daarvan zou er een appartementencomplex komen. De leegloop van de wijk is echter al even bezig. In de jaren ’90 sierden verschillende cafés de wijk en er waren winkels in overvloed. De wijk waar vroeger vooral vissers en hun gezinnen woonden, leefde: er was ooit zelfs een vissersstoet. Daar is op vandaag nog weinig van over, met uitzondering van enkele moedige kleine zelfstandigen die er alles aan doen om hun klanten te blijven bedienen.

Lichtpunt

Er is volgens wijkbewoner Bea (71) echter één lichtpuntje: “De wekelijkse markt die we sinds kort op vrijdag hebben is echt wel een meerwaarde voor onze wijk”, zegt ze. “Ik doe er boodschappen voor enkele dagen. Om grotere boodschappen te doen trek ik naar Oostende met de bus. Dat is de enige oplossing. Of ik hoop op verandering? Ik denk dat het eigen is aan de tijd waarin we leven. De ene na de andere kleine zelfstandige verdwijnt en dat zal niet snel beteren.”

Diksmuidse boterkoeken

Er is echter ook goed nieuws volgens schepen van Ondernemen, Charlotte Verkeyn (N-VA). “Vanaf volgende week vervoegt Diksmuidse Boterkoeken de markt op de Vuurtorenwijk, die het trouwens erg goed doet”, verklapt de schepen. “Vorige week hadden we voor het eerst minder goed weer en zelfs dan vonden de mensen de weg naar de markt. We zijn blij dat we die stap gezet hebben, want die brengt terug wat leven in de brouwerij op de wijk en we horen alleen maar positieve signalen van de wijkbewoners.”

Meer ondernemers aantrekken

Over het verdwijnen van vele handelszaken heeft de schepen hoop voor de toekomst. “We zijn ermee bezig”, zegt ze daarover. “We weten dat het voor veel wijkbewoners niet gemakkelijk is. We proberen daar dan ook hard op in te zetten. Ook bij de bouw – waarvan trouwens nog geen officiële plannen bekend zijn – in de Stroombanklaan zou Carrefour een tijdelijk alternatief voorzien. We willen meer ondernemers aantrekken naar de Vuurtorenwijk en zijn de huidige handelaars erg dankbaar voor hun inzet. Samen met de handelaarsbond zijn we aan het bekijken hoe we wat meer leven in het winkelen op de Opex kunnen blazen. Eens we de eerste zelfstandigen kunnen overtuigen om voor de Vuurtorenwijk te kiezen, volgt de rest automatisch.”