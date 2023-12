“We willen bezoekers in een andere wereld onderdompelen”: bevriende ondernemers bundelen krachten voor Black Box op Bedrijvencontactdagen

Een van dé blikvangers tijdens de Bedrijvencontactdagen in Kortrijk wordt ongetwijfeld de Black Box. Een achttal bevriende ondernemers uit Izegem, Ardooie en Roeselare slaan de handen in elkaar voor een gemeenschappelijke stand. “Samen staan we zoveel sterker”, klinkt het.

De tweejaarlijkse Bedrijvencontactdagen in Kortrijk Xpo zijn uitgegroeid tot een begrip. Woensdag 13 en donderdag 14 december strijken een zeshonderdtal West-Vlaamse bedrijven er neer om er hun activiteiten in de beste omstandigheden aan te prijzen.

Enkele bevriende ondernemers uit Izegem, Ardooie en Roeselare besloten om de krachten de bundelen en een gemeenschappelijke stand in het leven te roepen: de Black Box.

Achter het initiatief zitten Frederick Verhelst (41, KFC Mandel United), Frederik Stragier (46, Belgium Trucks & Trailers en Schuttershof), Steven Thermote (44, Rendeer), Jaron Robbe (26, Rendeer), Annelies Van Hamme (44, Infinity Jobs), Jelle Vandenbussche (41, VV Real Estate), Julie Roels (36, Smart Solutions), Peter Huyghe (TOPradio) en Stef Dejonghe (Obuz-bier).

Levensgroot sleutelgat

“De Bedrijvencontactdagen zijn een erg belangrijke afspraak voor onze bedrijven”, luidt het gezamenlijk. “Heel veel sterke ondernemingen tonen er hun verhaal, maar door samen te werken, willen we er toch uit springen. Onze Black Box moet een van dé eye-catchers worden. Samen staan we zoveel sterker.”

Zo zal de Black Box er uit zien. © Rendeer

De vrienden bouwden een halfgesloten gitzwarte box waar beleving centraal staat. “We willen onze bezoekers in een andere wereld onderdompelen. Via een levensgroot sleutelgat – waar een portier voor een vlotte circulatie zal zorgen – treed je onze Black Box binnen.”

“Daar zal je alles over onze bedrijven kunnen ontdekken en creëren we een unieke sfeer. Een dj zorgt voor de juiste ambiance, de betere hapjes en dranken staan te wachten en we zullen ook enkele leuke prijzen verloten. Zo kan je bij ons onder andere een ballonvaart winnen, net als je gewicht in Obuz-bier en een etentje in het Schuttershof in Ardooie.”

Data

Wie het interieur van de Black Box wil ontdekken, moet zijn gegevens achterlaten. “Data is belangrijker dan ooit. We willen er in een gemoedelijke sfeer netwerken, maar ook gegevens hebben om nadien aan de slag te gaan.”

“De beste samenwerkingen en ideeën ontstaan nog altijd in een lossere omgeving. Wij willen die aanbieden, maar tegelijk onze expertise promoten. De perfecte kruisbestuiving.”

De Black Box is te vinden in hal 2 van Kortrijk Xpo, op stand 21-22.