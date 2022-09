We tanken massaal over de grens en dat zorgt voor files: “Het scheelt tientallen euro’s per tank”

Nooit eerder waren de prijzen voor benzine en diesel zo hoog, recordbedragen die regeringen doorheen Europa tot actie dwingen. In België werd gesleuteld aan de accijnzen, maar in Frankrijk ging men nog een stapje verder. Prijzen aan de pomp zijn tot 30 cent goedkoper, wat meteen voor een toestroom aan Belgische klanten zorgt.

30 cent korting op de accijnzen en 20 cent korting door de leveranciers zelf. In Frankrijk worden de torenhoge prijzen voor brandstof keihard aangepakt. Donderdagmorgen klokslag 7 uur gingen de nieuwe kortingen in voege en dat zullen ze vooral in de grensstreek geweten hebben. Wie zijn tank wilde vullen moest geduld hebben, heel wat geduld zelfs. Wachttijden aan de tankstations van meer dan een uur waren geen uitzondering. De verantwoordelijken hiervoor? De ontelbare Belgen die voor het eerste in jaren richting Frankrijk trekken voor diesel en benzine.

Bruggeling Philippe Marechal stond ook in de rij. © CLL

Aan het Total-station van Halluin, op net geen 200 meter van de Belgische grens verwijderd, is Bruggeling Philippe Marechal één van de landgenoten die er staat aan te schuiven. “Ik moest vandaag leveren bij een klant over de grens en ik zag hoe de prijzen hier waanzinnig laag waren”, klinkt het. “Voor ik naar huis rij ga ik de tank volgooien, we moeten allemaal op onze centen letten en alle beetjes helpen. Hier is het prijsverschil dan wel indrukwekkend te noemen. Het scheelt al snel tientallen euro’s op een volle tank.”

Ook Menenaar Nathalie Beaumont wacht geduldig haar beurt af. “Of ik hier kom tanken of in eigen stad, qua afstand is er absoluut geen verschil”, vertelt ze. “In mijn portemonnee zal ik het wel voelen natuurlijk. Ja, ik ben specifiek naar hier gekomen omdat het zo goedkoop is, we moeten daar niet dom over doen.”

Nog twee maanden deze prijzen

Voor de eigenaar van het tankstation, zelf ook een Belg trouwens, worden het drukke en vooral rendabele tijden. “Om 7 uur openden we de deuren en gingen de prijzen in voege. Toen al stonden ze in lange rijen aan te schuiven”, lacht hij. “Het is ondertussen nog niet gestopt en het ziet er naar uit dat het nog een eindje zal blijven duren. We hadden het ergens wel zien aankomen, want natuurlijk volgen we de situatie in de grensstreek. Gisteren heb ik alle opslagtanks laten vullen en we hebben ondertussen al een nieuwe levering besteld, eentje die morgen zal aankomen. Van een schaarste is er absoluut nog geen sprake. We kregen vanuit de overheid te horen dat deze prijzen nog twee maanden zullen worden aangehouden dus we zullen weten wat doen.”

En aan de andere kant van de grens? Daar was het leeg… © CLL

Het aanzienlijke prijsverschil zal vooral een erg bittere pil worden voor de talrijke benzinestations aan de Belgische kant van de grens. Jarenlang was België het mekka van de goedkope brandstof voor heel wat Fransen, een situatie die op 24 uur compleet ondersteboven werd gegooid. Bij Fournier-Cavos, een van de grootste stations uit de regio, is er van de normale drukte geen sprake. Ongebruikte pompen, een lege winkel en geen beterschap in zicht. Hoewel de beroepsfederatie de regering heeft opgeroepen om de prijzen gelijk te zetten, weet niemand echt hoe dit zal evolueren.

De weinige klanten die het tankstation dan wel nog over de vloer krijgt, zijn voor het merendeel Fransen. “Ik ga heus geen uur aanschuiven om benzine te kunnen nemen”, zucht een dame uit Roncq. “Al jaar en dag kom ik naar hier en ik ga ook blijven komen. Dat het duurder is dan in Frankrijk, nemen we er dan maar bij.”