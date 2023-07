Watouse creatievelingen vormen samen Open Watou: “Ontdek enkele kunstateliers, tentoonstellingen, workshops en pop-ups”

Een aantal Watouse creatievelingen hebben zich verzameld onder de noemer Open Watou om hun zomeraanbod aan de bezoekers kenbaar te maken. Een extra troef voor de vele bezoekers die deze zomer – onder andere voor het Kunstenfestival Watou – naar het dorp zullen afzakken.

“Enkele creatieve ondernemers vormen deze zomer voor een tweede keer ‘Open Watou’: in het centrum van Watou kun je passeren langs enkele kunstateliers, tentoonstellingen, workshops en pop-ups. Een kleinschalig initiatief dat Watou mee op de kaart wil zetten. Misschien resulteert dit in meerdere samenwerkingen met andere creatievelingen in de toekomst. De naam Open Watou en het logo refereert hieraan. Open O, open voor meer of verdere samenwerking en initiatieven”, vertelt Valentine De Meester van De Gele Deur.

Spirituele producten

“Deze samenwerking heeft ons de mogelijkheid om extra naar buiten te komen. We zijn sterker als we dat gezamenlijk doen en zo kunnen we ook reclame maken voor elkaar. We willen inspelen op het publiek dat naar Watou komt tijdens het Kunstenfestival. We zijn een mooie meerwaarde voor elkaar. Het publiek van Kunstenfestival Watou trekt naar Open Watou en omgekeerd.”

In totaal engageren vijf ondernemers zich tot een samenwerking binnen Open Watou. Er is het ambachtelijk lederatelier, 100% handmade, van Luc Depuydt en een tentoonstelling met glaskunst van Razavi-Masoud op de Kleine Markt. Je kan er dagelijks (gesloten op dinsdag) terecht tussen 10 en 18 uur. De pop-up shop Terra Vita met kristallen en spirituele producten, workshops, tentoonstelling met werk van lokale kunstenaars onder de naam ‘buiten de lijnen 2’: Bettina Couckhuyt, Christophe Dehaene, Marleen Guillemont, Febe Man, Darry Plouvier, Jean-Luc Vanelslander. Terra Vita vind je langs de Steenvoordestraat 36, open op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 18 uur.

Toongarage

Creatief Punt is een toongarage waar enkele creatievelingen hun werk tonen. “De toongarage is bedoeld om naast de grote poëziezomer in Watou de creativiteit van de bewoner te tonen. Wat doet de mens achter zijn gevel, wat groeit en bloeit er. Kom vrijblijvend genieten van onze expo. Af en toe zijn we er aan het tekenen, schetsen, kleien… in de rust van het dorp van Hoge Goesting. Er zijn ook schilderijen van Pia Cabuy te bewonderen. Neem uw potlood en papier, uw schilderpalet en kom erbij onder de bomen aan het bruggetje”, klinkt het bij de creatievelingen van Creatief Punt, Kleine Markt 1. Bezoeken kan op vrijdag en zaterdag van 12 tot 18 uur.

Familie pop-up

Verder is er ook nog De Gele Deur langs Vijfhoekstraat 8 . “Een familie pop-up winkel en kleine bistro met tuinterras. Je kunt er terecht voor een streekbiertje, huisgemaakte limonade, taart, aperitiefbordje, croque monsieur… In ons winkeltje vind je originele producten door voornamelijk lokale makers: handgemaakte oorringen, hoeden, pins, houten vazen, postkaartjes, zepen, textiele juwelen…”, zegt Valentine De Meester van De Gele Deur. Langsgaan kan vanaf 14 juli op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 11 tot 19 uur.

Poorten naar de toekomst

Ook het metaalbedrijf Made in Inox uit de Steenvoordestraat 124 is een deelnemende ondernemer. Pol Cauwelier en antiquair-smid Jan Soetaert smeden samen aan de Portail Jules & Leonie ter gelegenheid van de 145ste bedrijfsverjaardag. “Het wordt de symbolische poort naar de nieuwe toekomst van Pol Cauwelier en Marleen Baelde waarbij ze het familieverhaal van de smisse ’t Rattekot verder willen schrijven na de bedrijfsoverdracht van Made in Inox. De geïntegreerde smisse ’t Rattekot krijgt letterlijk nieuwe poorten die ingevuld worden met educatief inzetbaar smeedwerk. Het vakmanschap van het smeden en de verschillende stijlperioden krijgen er vorm en dit naar het ontwerp van antiquair en smid Jan Soetaert uit Wervik”, klinkt het bij Made in Inox.

“Naar aanleiding van de 145ste bedrijfsverjaardag wordt gestart met de opbouw van de Portail Jules & Leonie en zet Jan de juiste toon met een aanvullende tentoonstelling.” Een bezoek brengen kan op dinsdag 25 juli en 1 augustus, woensdag 26 juli en 2 augustus, donderdag 27 juli, vrijdag 4 augustus van 13.30 tot 18 uur. Op vrijdag 28 juli en donderdag 3 augustus is dat mogelijk van 13.30 tot 21 uur.