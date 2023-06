Waregemse winkel kinderkledingketen Filou & Friends dicht

De kinderkledingketen Filou & Friends is recent gestopt met zijn winkel in de Waregemse Stormestraat. De sluiting is het gevolg van een strategische keuze.

“Met spijt in het hart melden we jullie dat we de deuren van onze winkel in Waregem gesloten hebben. Deze sluiting kadert in een aantal strategische keuzes die we gemaakt hebben om onze klanten in de toekomst – naast een kwalitatief product – een blijvende topservice te kunnen bieden”, klinkt het in een mededeling.

Ook Ieper sluit

Filou & Friends zag meer dan 30 jaar geleden het levenslicht als een Belgisch merk van kinderkledij. Begin dit jaar besliste CEO Rudi Maes dat zes filialen in de loop van het jaar dichtgaan, omdat er bij die winkels te veel kannibalisatie door andere Filou & Friends-winkels bestaat of omdat de premiumaanpak niet langer gegarandeerd kon worden. Zo sluit ook de Ieperse vestiging eind juli de deuren.

“Als klant van Filou kan je steeds terecht in alle andere winkels, zoals bijvoorbeeld onze winkel in Zottegem, Kortrijk, Roeselare of Gent”, luidt het nog. (PNW)