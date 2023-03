Waregemse start-up Saltvision maakt furore met 3D-visualisaties: “Levensechte omgevingen creëren”

Met Saltvision is Waregem een opvallende start-up rijker. Het bedrijf trok de internationaal bekende 3D-artiest Mohsen Hashemi aan en wil zich nu op de markt voor 3D-visualisaties toespitsen.

Saltvision, gevestigd langs de Vijfseweg in Waregem, is het geesteskind van de West-Vlaamse ondernemers Jean-Paul Rogiers en Wim Vanderschueren, én van Mohsen Hashemi. Hij is een van oorsprong Iraanse creatieveling die zich specialiseerde in 3D-visualities. “In het verleden mocht hij voor veel bekende architecten over de hele wereld verschillende projecten verzorgen”, zegt Camille Rogiers, dochter van Jean-Paul en accountmanager bij Saltvision.

Het is de bedoeling dat Saltvision zich gaat toespitsen op hoogwaardige 3D-beelden en animaties zal maken voor een breed scala aan sectoren, zoals onder meer architectuur, productontwerp, film-, video- en gameproductie en reclame. “We gebruiken de nieuwste technologieën en technieken om te garanderen dat elk detail wordt vastgelegd, van de textuur van een stof tot de manier waarop licht weerkaatst op een oppervlakte”, legt Camille uit. Mogelijke klanten zijn architecten- en ingenieurbureaus of productontwerpers.

Saltvision levert hoogwaardige 3D-beelden. © gf

Ook voor de filmindustrie en de gamesector kan Saltvision ingeschakeld worden. “3D-software wordt gebruikt om levensechte personages en omgevingen te creëren, waardoor verhalen tot leven komen op een manier die voorheen onmogelijk was. In de reclame kunnen onze beelden dienen om opvallende graphics te maken voor tv-spots of marketingmateriaal.”

Bij Saltvision werken momenteel acht mensen. “In maart zijn we ook aanwezig op de bekende Mipim-beurs in Cannes”, zegt Camille nog. De Franse beurs is een van de belangrijkste evenementen voor de bouw- en vastgoedsector en verwante dienstverleners. Jaarlijks tekenen daar meer dan 20.000 bezoekers present.