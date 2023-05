Waregems familiebedrijf bestaat 145 jaar en stelt voor het eerst externe CEO aan

Het familiebedrijf Cras Woodgroup uit Waregem mag dit jaar 145 kaarsjes uitblazen en maakt zich met de aanstelling van een externe CEO naar eigen zeggen klaar voor de toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat we een goeie tandem gaan vormen”, aldus Frédéric Cras, die zelf Alexander Dewulf aan boord haalde. De gewezen Ieperling verdiende eerder al zijn strepen bij elektrogroothandel Cebeo.

Je kan er niet naast kijken langs de E17 ter hoogte van Deerlijk: de imposante houten opslagplaats van het Waregemse familiebedrijf Cras Woodgroup. Al bijna 150 jaar een grote speler in ons land, gedragen door vier generaties. Sinds 1995 staat Frédéric Cras aan het hoofd van het bedrijf, na het onverwachte overlijden van zijn vader.

“De eerste twee jaren waren moeilijk”, aldus Frédéric. “Maar gaandeweg heb ik, ook dankzij de steun van veel medewerkers, mijn tweede adem gevonden. In die zin was het eigenlijk al lang een droom om iemand aan boord te halen met een aanvullende expertise.”

Die vond Frédéric in het bedrijf even verderop. Alexander Dewulf, met roots in Ieper, was al sinds jaar en dag aan de slag bij elektrogroothandel Cebeo. “Via een gemeenschappelijke kennis hebben we elkaar ontmoet in de lounge van de voetbalmatch Zulte Waregem-Club Brugge”, aldus Alexander. “Er was een goed contact en een tijd later kwam Frédéric bij mij aankloppen omdat hij net als wij ook een huisbeurs wilde organiseren voor de klanten. Zo werd ik uiteindelijk gevraagd om de Raad van Advies te versterken. Van daaruit heb ik vorig jaar een transformatieproject aangenomen, om als externe CEO onder meer het distributiemodel uit te bouwen.”

Wederzijds respect

Frédéric blijft dus de overkoepelende CEO, maar met Alexander Dewulf komt er dus een serieuze versterking in het bedrijf. Tussen de twee is er naar eigen zeggen een groot wederzijds respect. Bij de nieuwe CEO ligt er heel wat werk op de plank. “Er is de afgelopen jaren heel sterk geïnvesteerd vanuit het bedrijf zelf. Zo is er een hele grote IT-integratie, waarbij we het digitale luik verder willen uitbouwen om zo maximaal de vakman te ontzorgen. Zo werd er al werk gemaakt van een zogenaamde customer portal. Het is nu een kwestie van al die investeringen van de voorbije jaren te valoriseren en alles op één lijn te krijgen. Bovendien zijn we meer dan een pure houtleverancier. Met bedrijven als Collstrop en Brems Doors hebben we eigen eenheden die zelf afgewerkte producten afleveren, van carports tot tuinschermen. Ook de verschillende Cras shops willen we optimaliseren”, aldus Alexander.

“In Frankrijk is de groeimarge zo mogelijk nog groter”

Daarbij steekt het nieuwbakken duo zijn ambitie niet onder stoelen of banken, om het bedrijf nog meer te verankeren in Frankrijk en Spanje. “In België hebben we zo’n 15 procent marktaandeel, maar daar is nog veel groei mogelijk”, aldus Frédéric. “We zitten al in Frankrijk, maar daar is de groeimarge zo mogelijk nog groter. Waar we in België mikken op distributie, leggen we in Frankrijk de focus op import.” CEO Dewulf maakt zich sterk dat de omzet nog verdubbeld kan worden.

Ethisch

“Hout is het product van de toekomst. Steeds meer betonnen constructies worden vervangen door houtskeletten”, klinkt het. “Ook duurzaamheid speelt daarin een grote rol.” Voor het bedrijf is die term geen loos begrip. “In de jaren 90 hebben we mee onze schouders gezet onder het initiatief om verantwoord bosbeheer te integreren in ons bedrijf”, weet Frédéric. “Samen met collega-importeurs hebben we een federatie opgericht waar ethiek hoog in het vaandel wordt gedragen. Ik ben superfier dat we daar mee aan het stuur stonden. Hout is zowat het meest ethische product op de wereld. De boom die geplant wordt zuivert de lucht en na de kap krijg je ook nog een commerciële waarde.”

“We zullen niet op onze lauweren rusten. Dat deden we ook niet tijdens de pandemie”

De komst van een externe CEO betekent echter niet dat er geraakt wordt aan het familiale karakter. “Integendeel, dat blijft een grote sterkte. Ondertussen zijn drie van mijn vier kinderen al mee in het bedrijf gestapt. Al heb ik de keuze aan hen overgelaten. Maar met de komst van Alexander kunnen we ongetwijfeld een mooie groei realiseren de komende jaren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we een goeie tandem zullen vormen”, aldus Frédéric.

“Maar we zullen niet op onze lauweren rusten. Dat deden we ook niet in de coronaperiode. Dankzij onze grote stock konden we blijven aanleveren, maar dat zorgde er niet voor dat we achteruit in de zetel gingen leunen. Ook nu willen we die focus blijven behouden.”