Waregems bedrijf Eeve scoort met slimme robotmaaiers: “Ons doel? Ooit levensechte hulprobots bouwen”

Ze bouwen al robotmaaiers die intelligent genoeg zijn om obstakels te vermijden, via camera’s je woning te bewaken en onkruid te wieden, maar ooit wil Eeve levensechte robots bouwen die ons leven een pak makkelijker en efficiënter moeten maken. “Al willen we stap voor stap groeien”, zegt de Waregemse zaakvoerder Wesley Lorrez. Begin 2025 stelt het bedrijf de Willow X voor: de eerste zelflerende robotmaaier met ármen.

Robotmaaiers om je gazon netjes gemillimeterd te houden, zijn al enkele jaren meer dan ingeburgerd. Maar wie die in zijn tuin wil inzetten, moet zijn grasperk met een perimeterdraad afbakenen.

En net dáár onderscheidt de Willow, zoals de intelligente robotmaaier van Eeve heet, zich al een eerste keer van het peloton. “Onze robots herkennen volledig autonoom gras en maaien dus enkel de zones die daarvoor bedoeld zijn”, legt zaakvoerder Wesley Lorrez (44) uit.

“Zijn weg zoekt Willow via slimme camera’s die ook alle mogelijke obstakels – van rondslingerende voetballen over tuinmeubilair tot dieren – herkent en netjes omzeilt en hij kan ook ingezet worden als bewakingssysteem: als er een ongenode gast in je tuin opduikt, zal hij dat signaleren via een melding op je smartphone. Hetzelfde gebeurt wanneer Willow een bepaald deel van het gazon een tijdlang niet heeft kunnen maaien.”

“Elke robotmaaier ontwerpen en produceren we van a tot z in Waregem”

Om maar te zeggen: wat Eeve produceert, is meer dan vooruitstrevend. “Wij maken personal robots die voor iedereen betaalbaar zijn”, duidt Wesley, die samen met cofounder Mike Slembrouck in 2017 aan de wieg van het bedrijf stond. Hij is overtuigd dat humanoïds (robots met het uiterlijk van een mens, red.) ooit dagelijks tal van taken van ons zullen overnemen en het leven zo makkelijker, eerlijker en duurzamer zullen maken. “We staan nu aan de start van die evolutie”, zegt hij.

“Ooit was een pc een log en onbetaalbaar ding, nu zijn onze smartphones honderden keren krachtiger dan de eerste computers. Hetzelfde zal ook op vlak van robotica gebeuren, al hebben we daar nog dertig tot vijftig jaar voor nodig. Maar wij willen mee de eerste stenen leggen.”

250.000 foto’s geüploaded

Het idee voor Eeve kreeg Wesley als 19-jarige. “Ik ergerde me aan de grote hoeveelheid zwerfvuil langs de straten en maakte me toen al de bedenking dat we ooit robots nodig zouden hebben om alles op te ruimen. Sindsdien raakte ik steeds meer gefascineerd door de ongebreidelde mogelijkheden die personal robots kunnen bieden. En toen mijn eigen robotmaaier thuis wel honderd keer tegen dezelfde boom stootte, vatte ik het plan op om een slimme versie te bouwen: in 2019 was onze eerste Willow geboren.”

Artificiële intelligentie ligt aan de basis van wat Willow kan. “We hebben onze software 250.000 foto’s van bomen, planten, grassoorten, onkruid en andere typische zaken uit een tuin getoond en blijven die nog steeds voeden. Op die manier leren onze robotmaaiers hoe ze zo goed mogelijk te werk moeten gaan.”

© JOKE COUVREUR

Een werkwijze die aanslaat, want in amper vier jaar tijd gingen er iets meer dan drieduizend Willow-maaiers over de toonbank. “Al is onze huidige versie niet meer te vergelijken met ons eerste commerciële model”, klinkt het.

“We blijven innoveren. Zo lanceren we dit jaar een fysieke tool die je op Willow kan monteren en waarmee die onkruid met biologische sproeistof kan bestrijden. We zijn ook bezig met een opzetstuk om je terras te vegen en werken aan een bladversnipperaar die tijdens de herfst vallende bladeren in compost kan omzetten. En met een partner uit de Verenigde Staten ontwikkelen we een bemestingstool. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Buitenlandse interesse

De Willows tuffen al even niet enkel in eigen land over de grassprieten. “Duitsland is een belangrijke markt geworden, net als Nederland en Frankrijk. Sinds kort zijn ook twintig van onze robots in de States actief. Dit jaar willen we er definitief onze vlag planten, in 2024 moeten we er volledig actief worden.”

Wat Eeve doet, wekt steeds meer buitenlandse interesse op. “Alle grote producenten van robotmaaiers hebben al bij ons aangeklopt om samen te werken of te investeren. Dat laatste doen we voorlopig niet, al hebben we met een grote internationale speler een overeenkomst om technologieoverdracht mogelijk te maken.”

Wesley en zijn dertigkoppig team blijven intussen innoveren. Vorig jaar klokte Eeve af op een jaaromzet van iets meer dan 6 miljoen euro en in 2025 wordt de Willow X voorgesteld: de eerste robotmaaier met armen. “Die zal tot nóg meer in staat zijn dan onze huidige modellen. Zo zal die voorwerpen kunnen vastnemen en verplaatsen, vruchten oprapen en zelfs onkruid uit de grond trekken. We verwachten er heel veel van.”

De Willow X, die net als de huidige robotmaaiers volledig in Waregem bedacht, ontworpen en geproduceerd worden – daarvoor heeft Eeve liefst honderd 3D-printers ter beschikking – moet net geen 4.000 euro kosten. De huidige Willow heb je voor gemiddeld 3.000 euro.

“De komende jaren willen we blijven evolueren. Zo werken we ook aan een vliegende versie. Ons uiteindelijke doel is om volwaardige humanoïde en levensechte hulprobots te bouwen, die zowel buiten als binnen de mens kunnen bijstaan. Maar we willen geen stappen overslaan. Organisch groeien, af en toe vallen, maar altijd weer opstaan en leren. Het lijkt voor veel mensen nog verre toekomstmuziek, maar wij vergelijken deze tijd met de periode toen de eerste auto’s opdoken. Toen een curiosum, nu alomtegenwoordig. Zo zal het ook met personal robots gaan.”