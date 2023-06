Waregemnaar Gianni Moerman heropent horecazaak Bananas: “Wordt weer een echt danscafé”

Op vrijdag 30 juni heropent café Bananas in Waregem opnieuw de deuren. Horecabeest Gianni Moerman (25) blaast na drie jaar leegstand nieuw leven in de danstent. De Waregemnaar zet de zomer in met een vier dagen durend openingsweekend.

Wie de afgelopen weken in de Olmstraat passeerde, zag geregeld elektriciens en schrijnwerkers Bananas binnen en buiten gaan. Ook de bruine buitenmuur kreeg een nieuwe look. “De zwarte gevel geeft het gevoel van het nachtleven goed weer”, vertelt Gianni Moerman. De jonge Waregemnaar besloot een tijd geleden om een nieuw horeca-avontuur in den Bananas te starten, nadat het café sinds corona leegstond.

Gianni werkte meer dan zes jaar als maître d’hotel in het Huis Van Wonterghem in Kuurne. Als bijverdienste hielp hij mee in De Gilde op de Markt. Sinds vorig jaar baat hij café Fools Garden uit, dat hij straks combineert met Bananas. “De zaak zag er zo verlaten uit, dat vond ik jammer. Ik contacteerde de brouwer om eens te luisteren wat er mogelijk was.”

“Ik voelde meteen een klik met het café, en met Primus, en twijfelde niet om de uitbating op mij te nemen.”

Nachtleven

De voorbije maanden werd Bananas flink onder handen genomen. “We hebben nieuwe ramen en een gloednieuw plafond gestoken met meer geluidsisolatie. De toog werd helemaal vernieuwd, net als de toiletten. Aan een muur komen er nog spiegels. De planten brengen sfeer en werken isolerend.”

De uitstraling van Bananas blijft behouden. “Het is zeker de bedoeling om er opnieuw een danscafé van te maken. In Waregem zijn er weinig zaken die aan die omschrijving voldoen”, weet Gianni. “Van donderdag tot en met zondag openen we de deuren vanaf 16 uur. Het sluitingsuur is niet gekend, dat gaat ook niet in het nachtleven.”

Openingsweekend

Qua doelpubliek mikt hij op 25+. “Jongeren zijn ook welkom. Maar net zoals vroeger verwacht ik een iets ouder publiek. Ik wil ook geen concurrentie vormen voor het jongerencafé Caballo op de markt. Er is straks voor elk wat wils in het centrum van Waregem.”

Op vrijdag 30 juni start het openingsweekend. “Vanaf 18 uur staan er dj’s op de line-up en verzorgt Bacardi gratis cocktails. Op zaterdag gaat de feestelijke opening verder. Op zondag zal Bananas ook open zijn, maar dan gaat het er rustiger aan toe. De maandag erna zijn het al Parkies, dus er staat meteen een vierdaagse voor de boeg.

“Ik ben benieuwd wat dat eerste weekend zal geven en kijk er hard naar uit. En ik ben blijkbaar niet alleen. De voorbije dagen ontving ik veel positieve reacties op de overname en heropening van Bananas, dat is leuk om te horen.”