WAGSO opent Business Center met vier kantoorruimtes in Het Pand: “Mikken op startende ondernemers”

Waregem Zo’n acht maanden na de heropening van Het Pand stelt WAGSO nu ook vier kantoorruimtes ter beschikking in de gebouwen van het gerenoveerde winkelcentrum. Het nieuwe Business Center mikt op startende ondernemers, die per jaar een volledig bemeubelde locatie kunnen huren in het hart van de stad.

Het Business Center bevindt zich op de tweede verdieping en is bereikbaar via de ingang aan de kant van de Meersstraat, naast de nieuwe parking. WAGSO (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling) toverde het voormalige hoofdkantoor van de politie om tot vier kantoorunits. De kleinste ruimte bedraagt 32 vierkante meter, het grootste zo’n 68 vierkante meter. De andere twee hebben een oppervlakte van 34 en 39 vierkante meter.

“De units zijn voorzien van alle moderne comfort”, vertelt schepen van Lokale Economie en WAGSO-voorzitter Kristof Chanterie (CD&V). “Er is draadloos internet, verwarming, airco en de ruimtes beschikken over automatische zonwering. Iedere unit heeft ingebouwde kasten en een bureaumeubel. Huurders kunnen ook gebruikmaken van een gemeenschappelijke ruimte met kitchenette, eet- en vergadertafel, kickertafel, dartbord en salon.”

Start-ups

Met de komst van het Business Center mikt WAGSO vooral op startende ondernemers. De prijzen voor starters beginnen vanaf 320 euro per maand. “We werken met een all-informule aan een zeer goede prijs, ook het energieverbruik zit erbij inbegrepen”. De ruimtes worden telkens voor een periode van één jaar verhuurd.

De huurders kunnen gebruikmaken van een keuken in de gemeenschappelijke ruimte. © LV

Concrete interesse

De tarieven zijn afhankelijk van de leeftijd van de onderneming. “Een starter die al vier jaar bestaat zal iets meer betalen dan een gloednieuw bedrijf”, duidt directeur Bart Verschelde van WAGSO. “Er is trouwens al concrete interesse van één starter, uit de HR-sector.” Met het nieuwe Business Center zet Het Pand zich op de kaart als volwaardige kantoorlocatie. Naast de vier nieuwe units hebben ook negen andere kantoren, het stadhuis, de Schakelbox en 31 winkels hun vaste stek in het winkelcentrum.