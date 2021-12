Waarom daarom: Vijf positieve lessen voor 2022

Het is vandaag makkelijk om doemscenario’s te bedenken voor 2022. Maar er zijn ook belangrijke positieve lessen uit de voorbije twee jaar die we best niet vergeten. Als we die lessen doortrekken, dan is er in 2022 veel mogelijk. Deze vijf positieve lessen nemen we mee naar volgend jaar:

1. Onze economie is beter bestand tegen corona

Corona blijft een grote impact hebben op ons leven, maar op z’n minst hebben we geleerd hoe we er op economisch vlak mee kunnen omgaan. De eerste lockdown in maart 2020 was een brute ingreep met belangrijke economische gevolgen. Gemiddeld draaiden Belgische bedrijven toen zo’n 35% onder hun normale activiteitsniveaus. De daaropvolgende maatregelen, met name de tweede lockdown, de paaspauze en de recente maatregelen, waren veel beter afgestemd waardoor de economische schade (gemiddeld genomen) veel meer binnen de perken bleef. Allicht kunnen we die lessen ook in 2022 doortrekken waarbij we het virus bestrijden en tegelijkertijd het grootste deel van onze economie overeind kunnen houden.

2. De digitale versnelling is ingezet

Anders dan aanvankelijk gevreesd, herstelden de bedrijfsinvesteringen opmerkelijk snel van de coronaschok. Anderhalf jaar na de start van de crisis klommen de bedrijfsinvesteringen alweer boven hun pre-crisisniveau. Ter vergelijking, na de crisis van 2008 duurde dat herstel zes jaar. Bovendien was er deze keer vooral een inhaalbeweging op vlak van investeringen in digitalisering. Die versnelling opent perspectieven voor onze economie. Digitalisering wordt al langer erkend als een belangrijke motor voor productiviteitsgroei.

3. De koopkracht is toegenomen

Een andere opmerkelijke vaststelling in deze crisis is hoe goed de arbeidsmarkt standgehouden heeft. De focus op onze arbeidsmarkt ligt vandaag niet op ontslagen of werklozen, maar vooral op een gebrek aan geschikt personeel. Tegen die achtergrond, en mee ondersteund door de steunmaatregelen en de automatische indexering, valt ook de dynamiek van de koopkracht op. Volgens de recentste raming van de NBB neemt de gemiddelde koopkracht in de periode 2020-2024 met 8,7% toe. Dat impliceert dat de consument, ondanks corona en de hogere inflatie, een belangrijke motor van de economie blijft.

4. We hebben enorm potentieel als ‘innovation leader’

Corona zette nog maar eens in de verf hoe belangrijk innovatie is voor onze economie. De snelle ontwikkeling van de vaccins is daarvan een tekenend voorbeeld, maar evengoed de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van veel ondernemingen die inspeelden op de veranderende omstandigheden. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zitten ondertussen ook boven 3% van het bbp, en de Europese Commissie beschouwt België als een ‘innovation leader’. Daar ligt ook voor West-Vlaamse bedrijven een enorm potentieel.

5. Eindelijk extra overheidsinvesteringen

Ook in België gaat er vandaag meer aandacht naar overheidsinvesteringen dan in de voorbije kwarteeuw. Als we die extra investeringen echt productief kunnen inzetten, dan kunnen we het groeipotentieel van onze economie gevoelig opkrikken.

Conclusie?

Onze economie draait ondertussen alweer op haar pre-crisisniveau. Als we bovendien de lessen van de voorbije twee jaar doortrekken, dan komen we zelfs structureel sterker uit deze crisis.