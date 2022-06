Vruchtbare ‘Maand van de markt’ in Middelkerke voor Huguette, Monique en Kimberly

Huguette, Monique en Kimberly (afwezig op de foto) zijn de winnaars van de ‘Maand van de markt’-wedstrijd in Middelkerke. Tijdens hun bezoekjes aan de boerenmarkt en de weekmarkt dienden ze een wedstrijdformulier in. Na de trekking kwamen de dames als winnaar eruit: ze mogen zich tegoed doen aan een aantal aankoopbonnen ter waarde van 300 euro bij Middelkerkse handelaars.

Markt als trekpleister

Tussen 1 en 30 april promootten de vijf Vlaamse provincies met Maand van de Markt het lokaal shoppen en de plaatselijke markten. “Een markt is een mini shoppingcenter”, zegt schepen voor lokale economie van Middelkerke Natacha Lejaeghere. “Alhoewel mini… De donderdagmarkt in Middelkerke strekt zich uit van het marktplein tot aan de Duinenweg en verzamelt tientallen marktkramers die een enorm veelzijdig aanbod verkopen. De typische marktsfeer is ook extra gezellig, want er is heel veel volk en geroezemoes. Wat mij betreft is de lokale markt erg belangrijk voor onze lokale economie, want ook de ‘vaste’ handelaars in de buurt profiteren mee van de grote volkstoeloop voor de markt”, besluit Natacha.

Korte Keten dus ‘levende vers’

Iedere zaterdag zetten enkele lokale landbouwers hun kraam op het Oudstrijdersplein in Middelkerke voor de traditionele boerenmarkt. Ook die markt is een echte trekpleister, want de koopwaar komt eigenlijk rechtstreeks uit de stal of de grond van de lokale boeren. De boerenmarkt is trouwens niet de enige ‘korteketenmarkt’ in Middelkerke. Iedere eerste en derde zondag van de maand bundelen enkele lokale producenten zich op de site van de Groenhagemolen voor de ‘Makersmarkt’ in Leffinge. (PG)