Vroedvrouw Chloë start uniek concept met Babyspa Spetter: “Ondernemen zit in mijn bloed”

In de Hoekstraat huist sinds kort de nieuwe zaak Babyspa Spetter. Chloë Balcaen (24) is de jonge, enthousiaste vroedvrouw die de zaak runt. “In de regio bestonden nog niet veel babyspa’s en daar wou ik verandering in brengen”, zegt Chloë Balcaen uit Ingooigem. “Het is beslist een uniek concept.”

In 2020 behaalde Chloë haar diploma als vroedvrouw, in 2021 studeerde zij ook af als referentievroedvrouw diabetes waarna ze nog een diploma als lactatiekundige behaalde in 2022. “Dit jaar volgde ik extra opleidingen rond babymassage, voetreflexologie voor baby’s en peuters en een opleiding om een babyspa te mogen uitbaten”, aldus Chloë. “Ondernemen zit in mijn bloed en ik miste nog iets in mijn verhaal.”

Genieten en ontspannen

Niet veel later ontstond het idee bij Chloë om een babyspa op te starten. Nog geen twee maanden later was Spetter geboren. “Ik wilde iets creëren waar jonge ouders samen met hun kindje konden genieten en ontspannen”, licht ze toe.

“In een hydrotherapiesessie dobbert de baby 25 minuten rond in een speciale mini-jacuzzi met zuiver water tussen de 36 en 38°C. Door de juiste nek- en hoofdondersteuning en het warme, gezuiverde water kalmeert de baby en ontspant het lijfje. Een spettersessie heeft tal van gezondheidsvoordelen voor de baby. Zo kan het krampen verlichten, refluxsymptomen verminderen en het zorgt voor een algemeen kalmerend effect. Hoe hoger de frequentie van de sessies, hoe effectiever.” Voor prematuur geboren baby’s is er een speciale zwemband voorhanden. Zij mogen de babyspa in vanaf drie maanden.”

“Van babymassage met ontbijt, voetreflexologie tot leuke workshops”

In Babyspa Spetter kan je baby ook terecht voor een heerlijke massage. Hierbij wordt de techniek ook aangeleerd aan de ouder(s). “Ik toon de bewegingen voor op een pop en de ouder doet dit na bij de baby”, legt Chloë uit. “Voetreflexologie-sessies geef ik ook waarbij de ouder de drukpunten op de voetjes van het kind leren kennen.” Naast Babyspa Spetter heb ik ook nog mijn eigen vroedvrouwenpraktijk waarbij ik ouders zowel prenataal als postnataal begeleid.” Ook werkt Chloë halftijds als vroedvrouw in het ziekenhuis in Waregem.

Mama-avonden

De focus van Chloë Balcaen ligt echter niet enkel op baby’s. In de praktijk kan je als ouder(s) ook bij haar terecht voor gezellige activiteiten. “Zo doen we af en toe een leuke workshop zoals speenkoorden maken in macramé of vilten decoratie knutselen voor in de babykamer”, vertelt Chloë. “Babymassage in groep met een ontbijt organiseer ik ook, net als mama-avonden om eens zonder baby weg te zijn. Voor wie op zoek is naar een origineel cadeau in een toffe verpakking, is een cadeaubon zeker een schot in de roos”, geeft de zaakvoerster tot slot nog mee.