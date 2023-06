Vrijdagmarkt keert op 7 juli terug naar Steenakker

Op vrijdag 7 juli keert de wekelijkse vrijdagmarkt terug naar het vernieuwd Steenakker. Om marktkramers en bezoekers welkom te heten wordt de rode loper uitgerold. Tot het einde van de zomer zal er muzikale animatie zijn en staat er een draaimolen en springkasteel. In juli komen drie plaatselijke koks live op de markt koken met lokale producten die ter plaatse verkrijgbaar zijn. Sedert dinsdag is het stadscentrum feestelijk bevlagd.

“We willen een vakantiegevoel en gezelligheid creëren”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit). Jaarlijks is er op de vrijdagmarkt een spaaractie en dat wordt nu herhaald tot eind september. Bezoekers verzamelen stempels en kunnen hiermee een waardebon van 12,50 euro winnen. “Nieuw is de spaaractie bij ook de handelaars op de handelsas van het station tot aan de kerk”, aldus coördinator Bjorn Leleu van de Cel Vrije Tijd. “Zo willen we de mensen aansporen om bewust(er) lokaal te kopen. Bij handelaars van hier die met passie zijn of haar zaak runt, met kennis van zaken.”

Geen horecazaak

Op het vernieuwd Steenakker is er geen enkele horecazaak en dat is wel een gemis, nu het lokaal bestuur er een belevingsplein wil van maken. Nieuw wordt het eetplein op de vrijdagmarkt. “Mensen kunnen wat ze kopen op de markt ter plaatse opeten. We voorzien hiervoor meubilair”, zegt Björn.

Een andere nieuwigheid is het concept voor meer beleving. Drie koks maken hapjes voor de marktbezoekers “We zorgen voor recepten en boodschappenlijstjes”, zegt Leleu. Op 7 juli kookt Tair Kassymov van The Noodle Bar uiteraard noodles. Een week later kookt Ilse Ide van Body in Balance op de Steenakker ‘Gezond en lekker’. Op de nationale feestdag 21 juli komt de ervaren topchef Yves Vaneeckhout van restaurant Oud Stadhuis . Hij brengt ‘Gastronomie uit Geluwe’.

Begin maart vorig jaar vond de vrijdagmarkt de laatste keer plaats op de Steenakker. Toen begon de heraanleg van wat de grootste centrumparking was. Het zal alvast een grote uitdaging zijn om nieuw leven in de vrijdagmarkt te blazen want er haakten marktkramers af. “Sommigen komen maar om de twee of drie weken”, zegt Teamcoach Dylan Hoornaert van de Dienst Feestelijkheden, vrijetijdsbalie en ambulante handel. “We hebben weet van drie à vier marktkramers die ons hebben gezegd terug te keren. We moeten ook altijd vier of vijf plaatsen vrij houden voor marktkramers die geen abonnement hebben.”

Eerst stond de vrijdagmarkt op drie verschillende locaties. Niet voor lang want vrij vlug bleef het bij het stadsdomein Oosthove en het Sint-Maartensplein. Vanaf vrijdag 7 juli staan alle marktkramers op de Steenakker.

(Erik De Block)